Досягнуто домовленості, яка пришвидшить транзит української агропродукції територією Польщі: подробиці

Про це вранці 3 жовтня під час чергової онлайн-зустрічі домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський і міністри сільського господарства Польщі та Литви, передає пресслужба Мінагрополітики.

"Протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва), для всіх аграрних вантажів, які прямують у даний порт. Це пришвидшить транзит територією Польщі", - йдеться у повідомленні.

Міністри Польща та Литви зазначили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.

Що відомо про заборону на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Україна подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.

Україна заявила, що може перестати імпортувати з Польщі яблука, цибулю, капусту та помідори.

21 вересня стало відомо, що Україна запропонувала Словаччині план експорту агропродукції, і Братислава назвала його прийнятним.

26 вересня стало відомо, що Україна надіслала 5 країнам ЄС пропозицію щодо експорту агропродукції. Румунія та Польща вже відреагували, зокрема остання назвала план хорошим.