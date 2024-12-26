Вислизнув з рук і вдарився головою об підлогу: у Києві розслідують травмування 2-річного хлопчика у дитсадку

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Вказано, що інцидент стався 24 грудня у приватному дошкільному дитячому закладі, розташованому в Деснянському районі Києва. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом тім’яної кістки. Хлопчика доправили до лікарні.

Як згодом пояснили у дитсадку, хлопчик, нібито, вислизнув з рук та вдарився головою об підлогу.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками дитячого садочка, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 137 КК України).

"У разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, винним службовим особам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого", - додали у прокуратурі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.