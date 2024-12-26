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Вислизнув з рук і вдарився головою об підлогу: у Києві розслідують травмування 2-річного хлопчика у дитсадку

Ольга Бабишена
26 грудня, 2024 четвер
00:20
Суспільство Ілюстративне фото

У Києві у приватному дитячому садку 2-річний хлопчик внаслідок падіння отримав закриту черепно-мозкову травму: розпочато розслідування

Зміст

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. 

Вказано, що інцидент стався 24 грудня у приватному дошкільному дитячому закладі, розташованому в Деснянському районі Києва. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом тім’яної кістки. Хлопчика доправили до лікарні. 

Як згодом пояснили у дитсадку, хлопчик, нібито, вислизнув з рук та вдарився головою об підлогу.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками дитячого садочка, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 137 КК України).

"У разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, винним службовим особам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого", - додали у прокуратурі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У Києві лікаря приватної клініки засудили до 3 років ув'язнення через несвоєчасне ухвалення рішення щодо проведення операції кесаревого розтину. Новонароджена дитина отримала незворотні зміни у центральній нервові системі, від яких померла через 55 днів. 

     
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
дитячі садки
новини Києва
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