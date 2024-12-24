Лікаря столичної приватної клініки засудили до 3 років через смерть немовляти
У Києві лікаря приватної клініки засудили до 3 років ув'язнення через несвоєчасне ухвалення рішення щодо проведення операції кесаревого розтину
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
У суді прокурори довели, що в травні 2020 року під час пологів акушер-гінеколог здійснив неправильну оцінку даних КТГ-моніторингу плода та несвоєчасно ухвалив рішення щодо проведення операції кесаревого розтину.
Внаслідок цього новонароджена дитина отримала незворотні зміни у центральній нервові системі, від яких померла через 55 днів. Висновки комплексної судово-медичної експертизи підтвердили причинно-наслідковий зв'язок між діями медика та смертю немовляти.
Обвинувачений своєї вини не визнав. Крім того, за словами правоохоронців, внаслідок обраної стороною захисту тактики, судовий розгляд справи тривав понад 2 роки.
Лікаря визнали винним у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).
Йому призначили максимальний строк покарання, передбачений цією статтею – 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займатися медичною діяльністю строком на 1 рік. Крім того, повністю задоволено позовні вимоги потерпілої – з приватної клініки стягнуто 1 млн 170 тис. грн моральної шкоди.
- Дніпровський районний суд Києва призначив покарання у вигляді 12 років ув'язнення чоловікові, який зґвалтував 12-річну сусідку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.83 Купівля 41.83Продаж 42.4
- EUR Купівля 43.57Продаж 44.27
- Актуальне
- Важливе