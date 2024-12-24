Лікаря столичної приватної клініки засудили до 3 років через смерть немовляти

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

У суді прокурори довели, що в травні 2020 року під час пологів акушер-гінеколог здійснив неправильну оцінку даних КТГ-моніторингу плода та несвоєчасно ухвалив рішення щодо проведення операції кесаревого розтину.

Внаслідок цього новонароджена дитина отримала незворотні зміни у центральній нервові системі, від яких померла через 55 днів. Висновки комплексної судово-медичної експертизи підтвердили причинно-наслідковий зв'язок між діями медика та смертю немовляти.

Обвинувачений своєї вини не визнав. Крім того, за словами правоохоронців, внаслідок обраної стороною захисту тактики, судовий розгляд справи тривав понад 2 роки.

Лікаря визнали винним у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).

Йому призначили максимальний строк покарання, передбачений цією статтею – 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займатися медичною діяльністю строком на 1 рік. Крім того, повністю задоволено позовні вимоги потерпілої – з приватної клініки стягнуто 1 млн 170 тис. грн моральної шкоди.