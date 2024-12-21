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У Києві до 12 років засудили чоловіка, який зґвалтував 12-річну сусідку

Ольга Бабишена
21 грудня, 2024 субота
00:58
Кримінал Ілюстративне фото

Дніпровський районний суд Києва призначив покарання у вигляді 12 років ув'язнення чоловікові, який зґвалтував 12-річну сусідку

Зміст

Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

Вказано, що інцидент стався у липні 2022 року. Матір попросила 27-річного сусіда допомогти її 12-річній донці перенести речі з квартири. Після того, як чоловік піднявся з дитиною у пусту квартиру, він почав їй погрожувати та зґвалтував. Дівчинка згодом розповіла про це матері. 

Чоловіку оголосили обвинувальний вирок у вчиненні дій сексуального характеру відносно 12-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України). Його засудили до 12 років позбавлення волі. Віг перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили.

"Також відомості про нього буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи", - додали у прокуратурі. 

  • Раніше у Києві правоохоронці оголосили 48-річному чоловіку підозру у зґвалтуванні падчерки з вродженими психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
новини Києва
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