У Києві чоловіку оголосили підозру у зґвалтуванні падчерки з вродженими психічними розладами

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними правоохоронців, 22-річна дівчина з вродженими психічними розладами влітку народила дитину. Її матір дізналась про вагітність доньки лише після прийому у гінеколога, коли та була вже на 6 місяці вагітності.

"У дівчини є проблеми з мовленням, вона не адаптована до самостійного життя, не здатна усвідомлювати наслідків своїх вчинків та керувати ними, тож не змогла пояснити, що з нею трапилось і хто батько дитини", - йдеться у повідомленні.

Після народження дитини та проведення експертизи, встановили, що батьком немовля є 48-річний співмешканець матері дівчини, який живе з родиною з 2019 року. Правоохоронці з'ясували, що користуючись станом дівчини, він вступав з нею у статеві відносини.

Після народження дитини родина 22-річної дівчини відмовилась від новонародженої дівчинки, кажуть у прокуратурі.

Оболонська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 48-річному чоловіку у вчиненні зґвалтування падчерки (ч. 2 ст. 152 КК України) та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.