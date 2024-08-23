У Києві чоловіку оголосили підозру у зґвалтуванні падчерки з вродженими психічними розладами
У Києві правоохоронці оголосили 48-річному чоловіку підозру у зґвалтуванні падчерки з вродженими психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
За даними правоохоронців, 22-річна дівчина з вродженими психічними розладами влітку народила дитину. Її матір дізналась про вагітність доньки лише після прийому у гінеколога, коли та була вже на 6 місяці вагітності.
"У дівчини є проблеми з мовленням, вона не адаптована до самостійного життя, не здатна усвідомлювати наслідків своїх вчинків та керувати ними, тож не змогла пояснити, що з нею трапилось і хто батько дитини", - йдеться у повідомленні.
Після народження дитини та проведення експертизи, встановили, що батьком немовля є 48-річний співмешканець матері дівчини, який живе з родиною з 2019 року. Правоохоронці з'ясували, що користуючись станом дівчини, він вступав з нею у статеві відносини.
Після народження дитини родина 22-річної дівчини відмовилась від новонародженої дівчинки, кажуть у прокуратурі.
Оболонська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 48-річному чоловіку у вчиненні зґвалтування падчерки (ч. 2 ст. 152 КК України) та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У суд передали справу чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дружини-балетмейстерки на ґрунті ревнощів: він вдарив її ножем, а потім розчленував.
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