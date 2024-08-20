Вбивство балетмейстерки у Харкові: справу щодо її чоловіка передали до суду

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Вказано, що злочин відбувся у лютому 2024 року. До правоохоронців звернулась матір головної балетмейстерки харківського театру, повідомивши, що її 37-річна донька зникла: вона не відповідала на дзвінки, а в месенджері відповідала дивно, не схоже на себе.

Слідство з'ясувало, що зникла жінка хотіла розлучитися з чоловіком, тому вони вирішили пожити окремо. За два дні до звернення матері в поліцію, чоловік приїхав до дружини, щоб нібито забрати особисті речі. Втім, переглянувши камери відеоспостереження правоохоронці з'ясували, що після його візиту балетмейстерка нікуди не виходила.

За кілька днів чоловік зізнався у злочині. Він розповів, що підозрював дружину у зраді, тому періодично відстежував її у месенджері.

"Це стало однією з причин вбити власну дружину. Під час сварки він наніс їй ножове поранення у коридорі, розчленував тіло та склав рештки у валізу і пакет. Надалі все прибрав та вимив квартиру. Після цього поїхав до посадки та закопав пакет з рештками тіла. Надалі у покинутому льосі в дачному кооперативі намагався спалити тіло жінки. Після вбивства чоловік імітував, що дружина й досі жива. Він возив телефон містом та відповідав на повідомлення", - йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Застереження: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.