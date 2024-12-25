"США налаштовані на встановлення миру": спецпредставник Трампа відреагував на масований удар РФ по Україні на Різдво

Відповідний пост Келлог оприлюднив у соцмережі Х.

Посланець Трампа запевнив, що Сполучені Штати "налаштовані на встановлення миру" і світ спостерігає "за діями обох сторін".

"Різдво має бути мирним часом, але на Україну жорстоко напали на Різдво. Завдавати масштабних ракетних та безпілотних ударів у день Різдва Господнього – неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США як ніколи налаштовані на встановлення миру в регіоні", - написав Келлог.

Christmas should be a time of peace, yet Ukraine was brutally attacked on Christmas Day. Launching large-scale missile and drone attacks on the day of the Lord’s birth is wrong. The world is closely watching actions on both sides. The U.S. is more resolved than ever to bring… — Keith Kellogg (@generalkellogg) December 25, 2024