"США налаштовані на встановлення миру": спецпредставник Трампа відреагував на масований удар РФ по Україні на Різдво
Спецпредставник майбутнього президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог відреагував на масовану атаку росіян у день Різдва
Відповідний пост Келлог оприлюднив у соцмережі Х.
Посланець Трампа запевнив, що Сполучені Штати "налаштовані на встановлення миру" і світ спостерігає "за діями обох сторін".
"Різдво має бути мирним часом, але на Україну жорстоко напали на Різдво. Завдавати масштабних ракетних та безпілотних ударів у день Різдва Господнього – неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США як ніколи налаштовані на встановлення миру в регіоні", - написав Келлог.
- Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет.
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