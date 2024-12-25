Російські командири відмовляються забирати тіла своїх загиблих солдатів після штурмів на Херсонщині, - Атеш

Про це повідомив партизанський рух "Атеш" в Telegram.

Зокрема, йдеться про командування 61 Обрмп на лівобережжі Херсонської області.

"Після одного зі штурмів, де загинуло більше половини роти, командування відмовилося забирати своїх загиблих підлеглих. Робиться це за вказівками вищого командування, щоб не виплачувати компенсацію сім'ям загиблих. За документами загиблі на островах військовослужбовці вважаються як "безвісти зниклі", - розповіли в партизанському русі.

В "Атеш" також зазначили, що російські військовослужбовці, які вижили, вступають у конфлікти з командирами, переймаючись питаннями, чому тіла не забирають, тоді як човни продовжують курсувати порожніми. Обстановка ускладнюється цинічною поведінкою командування.

"На тлі втрат і такого ставлення конфлікти з командуванням наростають і частішають випадки саботажу і диверсій серед військовослужбовців", - додали в партизанському русі.