Шахраї розсилали українцям фейкові повідомлення про "заборгованість" перед "Новою поштою"
"Нова пошта" заявила, що вранці 25 грудня кіберзлочинці розсилали українцям фейкові повідомлення про нібито "заборгованість" перед компанією
Про це поінформувала пресслужба.
Зазначено, що шахраї розсилали відповідні повідомлення від імені "Нової пошти".
"Звертаємо вашу увагу: ці листи не мають жодного стосунку до "Нової пошти". Зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією — у цьому випадку заявляють про борг", - наголосили в компанії.
Наразі кіберпідрозділ працює над блокуванням мережі серверів, з яких реалізують розсилки.
Водночас у "Новій пошті" нагадали про правила кібербезпеки, серед яких: перевіряти адресу відправника, не відкривати листи від незнайомих відправників та застосувати двофакторну аутентифікацію.
- На початку грудня у зв’язку із китайським хакерськими атаками ФБР та агентство із кіберзахисту США (CISA) порадили американцям використовувати програми із зашифрованими повідомленнями та телефонними дзвінками.
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