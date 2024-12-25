Шахраї розсилали українцям фейкові повідомлення про "заборгованість" перед "Новою поштою"

Про це поінформувала пресслужба.

Зазначено, що шахраї розсилали відповідні повідомлення від імені "Нової пошти".

"Звертаємо вашу увагу: ці листи не мають жодного стосунку до "Нової пошти". Зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією — у цьому випадку заявляють про борг", - наголосили в компанії.

Наразі кіберпідрозділ працює над блокуванням мережі серверів, з яких реалізують розсилки.

Водночас у "Новій пошті" нагадали про правила кібербезпеки, серед яких: перевіряти адресу відправника, не відкривати листи від незнайомих відправників та застосувати двофакторну аутентифікацію.