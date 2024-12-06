Через китайські хакерські атаки американцям радять використовувати програми з шифрування повідомлень

Про це пише Forbes.

Зазначається, що мережеві кібератаки, які приписують групі Salt Typhoon, пов'язаній із Міністерством громадської безпеки Китаю, викликали підвищене занепокоєння щодо вразливості критично важливих комунікаційних мереж США.

Без повністю наскрізного шифрування повідомлень і дзвінків завжди існувала можливість перехоплення контенту. Саме тому такі компанії, як Apple, Google і Meta, рекомендують використовувати шифрування, підкреслюючи той факт, що навіть вони не можуть бачити контент.

Оскільки повністю зашифровані комунікації є найкращим захистом, американців закликають використовувати їх усюди, де це можливо.

"Триваюче розслідування щодо КНР, націлене на комерційну телекомунікаційну інфраструктуру США, виявило широку та значну кампанію кібершпигунства", - зазначив високопоставлений чиновник ФБР.

Він також попередив, що ця кампанія "виявила, що кіберактори, афілійовані з КНР, зламали мережі багатьох телекомунікаційних компаній, щоб забезпечити різноманітну діяльність".

За його словами, ФБР почало розслідування цієї діяльності наприкінці весни та на початку літа.

Представник ФБР попередив, що громадяни повинні "використовувати мобільний телефон, який автоматично отримує своєчасні оновлення операційної системи, відповідально кероване шифрування та стійке до фішингу MFA для облікових записів електронної пошти, соціальних мереж і інструментів для співпраці".