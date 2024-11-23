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Китайські хакери готуються до здійснення атак у разі конфлікту з США, - кіберкомандування

Дар'я Куркіна
23 листопада, 2024 субота
06:26
Світ Прапор США

У кіберкомандуванні США вважають, що китайські хакери готуються до атак, зокрема на ІТ-мережі американської критичної інфраструктури, у разі конфлікту зі Штатами

Зміст

Про це повідомив виконавчий директор кіберкомандування США Морган Адамскі, передає Reuters.

За його словами, повʼязані з Пекіном кібероперації мають на меті здобути перевагу, якщо буде "серйозний конфлікт із США".

У матеріалі йдеться: американські чиновники заявляли, що повʼязані з Китаєм хакери скомпрометували ІТ-мережі і вжили заходів для проведення деструктивних атак у разі конфлікту. Така діяльність передбачає отримання доступу до ключових мереж для забезпечення потенційних збоїв: зокрема зміни системи опалення, вентиляції та кондиціонування.

Адамскі повідомив, що уряд США "здійснює глобально синхронізовану діяльність, як наступального, так і оборонного характеру, яка сфокусована на приниженні та підриві кібероперацій КНР по всьому світу". Він аргументував, що серед публічних прикладів таких дій є викриття операцій, санкції, дії правоохоронних органів, обвинувальні акти й консультації з кібербезпеки, до яких приєднуються кілька держав.

  • Раніше хакери з Китаю зламали систему однієї з найбільших телекомунікаційних компаній світу Verizon, а також атакували мобільні телефони людей зі штабу кандидатки у президенти США Камали Гарріс.
Теги:
Новини
Китай
Технології
хакер
США
хакерські атаки
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