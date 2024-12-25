Тренер "Мілана" Фонсека заговорив українською мовою у різдвяному зверненні до фанатів

Різдвяне звернення зʼявилось на офіційній сторінці "Мілана" в Instagram.

У ролику гравці італійського топ-клубу та Пауло Фонсека рідною мовою звертаються до своїх фанатів. Спершу головний тренер привітав своїх земляків португальською, а наприкінці відео вже українською привітав фанатів з Різдвом.

Це вже не перший жест підтримки від Фонсеки. На першу пресконференцію в "Мілані" тренер прийшов зі значком з прапором України.

Хто такий Паулу Фонсека

Влітку 51-річний Паулу Фонсека замінив у "Мілані" Стефана Піолі, який вигравав з командою Серію А та виходив у півфінал Ліги чемпіонів.

Фонсека працював у "Шахтарі" у 2016 - 2019 роках. Португалець по 3 рази виграв УПЛ та Кубок України. Після цього два сезони тренував італійську "Рому".

У минулому сезоні "Лілль" під його керівництвом фінішував четвертим у чемпіонаті Франції, а також дійшов до 1/4 фіналу Ліги конференцій.