Екстренер "Шахтаря" підписав контракт з "Міланом"

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Паулу Фонсека вже підписав контракт з "Міланом". Сьогодні, 12 червня, свої угоди заключать і помічники 51-річного португальця, після цього італійський клуб офіційно оголосить про призначення.

Контракт Паулу Фонсеки розрахований до червня 2026 року з можливістю продовження. Початкова зарплата португальця складе 2,5 млн євро.

Фонсека замінить у "Мілані" Стефана Піолі, який повернув італійський клуб на топ-рівень: вигравав з командою Серію А та виходив у півфінал Ліги чемпіонів.