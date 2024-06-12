Екстренер "Шахтаря" підписав контракт з "Міланом"
Колишній тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека підписав контракт з італійським "Міланом"
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Паулу Фонсека вже підписав контракт з "Міланом". Сьогодні, 12 червня, свої угоди заключать і помічники 51-річного португальця, після цього італійський клуб офіційно оголосить про призначення.
Контракт Паулу Фонсеки розрахований до червня 2026 року з можливістю продовження. Початкова зарплата португальця складе 2,5 млн євро.
Фонсека замінить у "Мілані" Стефана Піолі, який повернув італійський клуб на топ-рівень: вигравав з командою Серію А та виходив у півфінал Ліги чемпіонів.
- Паулу Фонсека працював у "Шахтарі" у 2016 - 2019 роках. Португальський тренер по 3 рази виграв УПЛ та Кубок України. Після цього два сезони тренував "Рому".
- У минулому сезоні "Лілль" разом з Паулу фінішував четвертим у чемпіонаті Франції, а також дійшов до 1/4 фіналу Ліги конференцій.
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