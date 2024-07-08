Екстренер "Шахтаря" одягнув на першу пресконференцію в "Мілані" значок з прапором України
Новий головний тренер "Мілану" Паулу Фонсека прийшов на першу пресконференцію в італійському клубі зі значком з прапором України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Відео з тренувальної бази італійського футбольного клубу оприлюднено в Instagram. На ньому Паулу Фонсека зі значком з прапором України на піджаку. З ним він прийшов і на свою першу пресконференцію в "Мілані".
"Ми зобов’язані не дати людям забути, що відбувається в Україні", – сказав португальський тренер.
Хто такий Паулу Фонсека
51-річний Паулу Фонсека замінив у "Мілані" Стефана Піолі, який вигравав з командою Серію А та виходив у півфінал Ліги чемпіонів.
Фонсека працював у "Шахтарі" у 2016 - 2019 роках. Португалець по 3 рази виграв УПЛ та Кубок України. Після цього два сезони тренував італійську "Рому".
У минулому сезоні "Лілль" під його керівництвом фінішував четвертим у чемпіонаті Франції, а також дійшов до 1/4 фіналу Ліги конференцій.
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