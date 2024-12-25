Росія черговий раз намагається розмивати недоторканість кордонів НАТО. Колонка Сергія Згурця

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру 25 грудня

На Різдво Христове росіяни знову атакували критичну інфраструктуру нашої держави. Сьогодні, 25 грудня, ворог здійснив чергову комбіновану атаку з використанням балістичних, крилатих ракет та БПЛА. Ціль - енергетика України. Росіяни продовжують боротись за блекаут в Україні. Так сказав президент Володимир Зеленський. Зокрема, наш президент сказав, що російський диктатор Путін свідомо обрав Різдво для атаки, бо що ще може бути більш нелюдським. Після ракетно-дронового нападу у кількох регіонах України були екстрені відключення світла. У Харківській, Дніпровській та Івано-Франківській областях частина споживачів залишилась без тепла. Така ситуація була на ранок, втім, на вечір, гадаю ситуація покращилась. Наші енергетики працювали над тим, щоб відновити працездатність мереж.

Ворог для нападу використав 184 засоби ураження. У попередній і найбільшій атаці, яка була 13 грудня, ворог використав понад 300 ракет та дронів. Командування ПС України повідомило, що цього разу було знищено 59 крилатих та керованих ракет, а відсоток їх знищення становив 89%. Також було повідомлено, що всі 106 БПЛА типу Shahed були знищені. Балістичні та зенітні ракети ворога не були перехоплені. Зокрема, дві північнокорейські ракети KN-23 та 10 зенітних ракет з ЗРК С-300, або С-400.

НАТО не реагує на російські ракети, які порушують повітряний простір Альянсу

Одна із крилатих ракет, якими Росія атакувала Україну, залетіла з повітряного простору Молдови залетіла на територію Румунії й подолала шлях у 140 км над двома країнами. У ПС України повідомляли румунських колег про маршрут цієї ракети. У Молдові підтвердили факт порушення її повітряного простору, а Румунія - ні. В Румунії заявили, що система спостереження, яка є частиною інтегрованої системи ППО НАТО, не зафіксувала перетину кордону російською ракетою. Це виглядає дещо дивним. Таким чином діяла і Польща. Цього разу в Польщі знову підіймали у повітря винищувачі та приводила у найвищу бойову готовність власну протиповітряну оборону. Втім, захід російських крилатих ракет у повітряний простір країн НАТО стало практикою і такі випадки траплялись раніше. Це свідчить про те, що в Росії планують такі маршрути. Оскільки, російські крилаті ракети мають чудово заплановані маршрути після їх запуску. Росія таким чином намагається розмивати недоторканість кордонів НАТО і демонструвати неспроможність військової відповіді НАТО на такі загрози. Це черговий елемент тиску на європейське середовище та політиків, як частина гібридної війни. В цій ситуації дуже велике значення має жорсткість та швидкість реакції з боку країн НАТО, чого поки що немає на тлі таких випадків.

Росії не вдалось досягти стратегічних цілей у 2024 році

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів, що дуже важливо, аналізуючи підсумки 2024 року, згадувати про прогнози на цей рік у 2023 році. Тоді, у грудні 2023 року, більшість експертів та аналітиків акцентували на тому, що Україні слід зосередитись на оборонних операціях. Це б дозволило проводити наступальні операції у 2024 році. За словами Самуся, займатись лише оборонними операціями не можна, оскільки це унеможливлює проведення контрнаступальних дій.

Зараз же перспектива розвитку ситуації залежить від дій новообраного президента США Дональда Трампа. Зокрема, як в адміністрації Трампа бачать реалізацію свого плану стосовно завершення цієї війни. Втім, як зауважив Самусь, російсько-українська війна не може припинитись поки існує Російська Федерація, або Україна. Це концептуальний конфлікт. Ця війна триває вже кілька сотень років і тому зараз припинити точно неможливо. Єдиний сценарій розвитку подій - замороження війни. Саме на цьому й акцентує адміністрація Дональда Трампа.

Втім, як зауважив Михайло Самусь, якщо говорити про 2024 рік, то однозначно можна сказати, що Росії не вдалось реалізувати задум й завдання тієї наступальної операції, яку вони ведуть з жовтня 2023 року. Очевидно, що головним завданням було окупація всієї Луганської та Донецької областей, а також просування в Харківській області. Росіяни теж намагались проводити наступальні операції в Сумській області. Операція ЗСУ в Курській області багато в чому повпливала на здатність дій росіян у Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Оскільки, російська операція в напрямку Вовчанська мала на меті тиск на Купʼянський напрямок і далі вихід на Словʼянсько-Краматорську агломерацію.

Михайло Самусь пояснив, що в команді Дональда Трампа немає чіткого розуміння суті російсько-української війни. Це випливає із заяв самого Дональда Трампа, а також від його представників під час передвиборчої кампанії. Там немає розуміння про те, що це не просто конфлікт, а агресивна війна путінської імперії проти України. Часто складається враження, що в команді Трампа українців та росіяни сприймають однаково, яких потрібно помирити й заморозити війну. Насправді це є проблемою. Оскільки, як наголосив Самусь, жертву агресії й агресора не можна прирівнювати. Це концептуальні, цивілізаційна війна, яка не може бути завершена, або припинена. В цій війні важливо покарати агресора. Тільки силове покарання може припинити цю війну. Це мають зрозуміти в команді Дональда Трампа й війн сам. Самусь зауважив, що тільки в такий спосіб цю війну можна завершити.

Важливо примусити Росію до припинення війни проти України

Сьогодні головним питанням залишається те, як Дональд Трамп буде намагатись переконати Путіна зупинити війну. З українського боку, як зауважив Самусь, потрібно максимально ефективно працювати з майбутнім спецпредставником обраного президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келлогом. Оскільки, він дуже добре знається на Росії й чудово розуміє їхню позицію. Втім, можливо він не до кінця розуміє, що таке Україна, тому над цим потрібно працювати всьому військово-політичному керівництву України. Зокрема, пояснювати різницю між Україною й Росією та чому важливо примусити РФ до припинення цієї агресивної війни. Не примушувати Україну до капітуляції, а тиснути на РФ. Бо, хоч і перший спосіб є легшим для адміністрації Трампа, не можна допускати, щоб Україна поступилась національними інтересами перед агресором.