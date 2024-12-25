Княжицький пояснив, що буде перемогою для України у війні з РФ
Народний депутат Микола Княжицький вважає, що сильна українська нація та держава, яку неможливо знищити, стане першим кроком до відновлення територіальної цілісності України
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Президент Володимир Зеленський говорить, що зараз в нас немає сил для військового повернення Криму, або інші тимчасово окуповані території. Він сам в цьому зізнається. Припустимо, що дійсно в нас немає достатньо для таких цілей сил і продовжуємо говорити про повернення кордонів 1991 року. Наші люди продовжують гинути. А що далі!? Наступне розчарування? І це дійсно питання, яке сьогодні дуже важливе", - розповів Княжицький
Народний депутат наголосив, що для України важливо будувати міцну державу, яку не зможе здолати жоден ворог. На його думку, це стане першим кроком на шляху до повернення всіх тимчасово окупованих територій країни.
"З моєї точки зору, перемога - це формування зараз сильної української нації, яка продовжить цю боротьбу задля повернення кордонів 1991 року. Якщо ми сформуємо таку відповідальну націю, такий уряд, який зможе знайти підтримку всього демократичного світу, зможе допомогти відстояти всю світову демократію, яку намагається знищити Росія, то це вже буде перемогою. Потім, коли це додатково допоможу відвоювати тимчасово окуповані території, стане наслідком тієї перемоги, яка була раніше. Недаремно ж кажуть, що Путін програв в перші дні, коли не зміг знищити Україну за три дні. Його ж план полягав знищити повністю Україну і він не змінився. Наш же план полягає в тому, що потрібно побудувати Україну, яку знищити неможливо і бути переконаними в тому, що нікому це не вдасться зробити. Потім ми зможемо повернути свої землі й здобути більше перемог у майбутньому. Це має бути нашим майбутнім амбітним планом", - додав він.
- 16 грудня президент Словаччини Пеллегріні заявив, що Україна "буде вимушена" піти на територіальні поступки РФ.
- Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 17 грудня заявив, що переговори з Росією про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну проти України.
- 18 грудня президент Володимир Зеленський стверджує, що Україна не може юридично відмовитися від своїх територій, однак не має сил відвоювати їх усі.
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