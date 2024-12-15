Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Президент Словаччини Пеллегріні заявив, що Україна "буде вимушена" піти на територіальні поступки

Президент Словаччини Пеллегріні заявив, що Україна "буде вимушена" піти на територіальні поступки

Катерина Єсікова
15 грудня, 2024 неділя
23:35
Війна з Росією Петер Пеллегріні, Словаччина

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив про "негайні" переговори між Росією та Україною, а також про "вимушені територіальні поступки"

Зміст

Про це пише Denník N та передає Суспільне.

"Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України", - заявив Пеллегріні.

За його словами, відповідна думка у нього грунтується через щоденну інформацїю про ситуацію на фронті.

Водночас він сказав, що коли закінчиться війна в Україні, то до Словаччини може потрапити зброя та "різні групи людей".

  • Петер Пеллегріні за час перебування на посаді відхилив усі звернення громадян взяти участь у захисті України в лавах української армії.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Словаччина
переговори з РФ
Світ про Україну
Читайте також:
Анастасія Блищик пресофіцер в 47 окрема механізована бригада
Автор Євген Козярін
12 грудня, 2024 четвер
"Залишився маріонеткою": пресофіцерка 47-ї ОМБр Блищик прокоментувала відео Маркуса щодо медійної роботи підрозділу
Автор Ксенія Золотова
14 грудня, 2024 субота
ГУР: близько тисячі російських військових у Сирії колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма"
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
13 грудня, 2024 п'ятниця
Згурець пояснив, чому росіяни без бою захопили укріпрайон біля Покровська
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
15 грудня
23:37
Оновлено
Shahed, шахеди, ППО. Ілюстративне фото
РФ запустила по Україні "шахеди": ситуація ввечері 15 грудня
23:21
Мелітополь
В окупованому Мелітополі росіяни провели "начальні тренінги" для колаборантів, - ЦНС
23:04
Онуфрій на недільній проповіді (15.12.2024)
На 6-ту річницю Об'єднавчого собору ПЦУ Епіфаній знову закликав Онуфрія почати діалог "без всяких попередніх умов"
23:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Відносини між Україною і командою Трампа знаходяться в кризі, хоча його дії можуть бути ефективними, - Порошенко
22:46
Володимир Путін
Південна Африка каже, що не може запросити Путіна на саміт G20 у 2025 році
22:15
Ексклюзив
Порошенко
Зараз Україна знаходиться в більшій небезпеці, ніж 2022 року, - Порошенко
22:13
війна з РФ, ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 214 боєзіткнень: ворог активізувався на Сіверському напрямку
22:06
Місто Сіверськ на мапі DeepState (15 грудня 2024 року)
Росіяни штурмували Сіверськ з трьох боків: Бутусов розповів, як Сили оборони врятували місто
21:31
В Україну привезли Вифлеємський вогонь миру
До Києва привезли Вифлеємський вогонь миру - далі він рушить по всіх містах
21:23
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна може допомогти Сирії з пшеницею, борошном і олією
21:07
Курахове
Окупанти проводять активні штурмові дії на південно-східній околиці Курахового та використовують ДРГ, - Генштаб
21:03
Папа Римський Франциск
"Вони брати": Папа Франциск помолився за росіян і українців
20:38
Київ без світла, блекаут
Укренерго поділилося графіками вимкнення світла на 16 грудня
20:28
Greenpeace
Через пошкодження танкерів у Керченській протоці до моря потрапило 4300 тонн нафтопродуктів: якими будуть наслідки для екології
20:21
У застосунку "Армія+" стали доступними переведення для воїнів Нацгвардії, - Зеленський
20:15
Інтерв’ю
Михайло Швед
Потрібно активізувати промоцію української класичної музики у світі, - композитор Михайло Швед
20:15
Ексклюзив
"Орешник"
Ракета "Орешник" є дослідною розробкою, їй далеко до статусу серійного виробу, - Defense Express
20:13
Огляд
ураження в Орловській області
Потужна пожежа на нафтобазі в Орловській області РФ, влучання в базу ОМОНу в Грозному та вибухи на тимчасово окупованій Донеччині: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:00
OPINION
Війна за війну
19:55
Оновлено
"Ворскла" - "Лівий берег", УПЛ
"Полісся" завдало поразки "Шахтарю", "Оболонь" узяла реванш над "Рухом": результати та розклад усіх матчів 17-го туру УПЛ
19:54
Дональд Трамп і Майк Волтц
У команді Трампа відреагували на ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я" в Україні
19:46
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Вояки Кім Чен Ина під час бою не надають одне одному першу допомогу й не ховаються від вибухів: спостереження українського військового
19:17
Магдалена Беят
Польська партія "Ліві разом" висунула кандидатуру віцеспікерки сенату Магдалени Беят в президенти Польщі
18:47
Затримання підозрюваного у підриві бомби на вході до ТЦК у місті Дніпро (14 грудня 2024 року)
Хто підозрюється у теракті біля ТЦК в Дніпрі: ЗМІ назвали ім'я затриманого
18:30
Інтерв’ю
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Усі хочуть мати добрі відносини з Трампом, бо він планує чинити тиск на Україну та РФ заради миру, - Брайза
18:21
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина готова військово підтримати нову владу Сирії
18:09
поліцейський
На майдані Незалежності чоловік із Сумщини пошкодив фотографії полеглих воїнів
18:03
OPINION
Чи впливає зараз на щось облікова ставка НБУ
17:56
Олександр Усик
"Зберемо справжній народний гімн": Усик запустив музичний флешмоб на підтримку ДСНС, ППО та енергетиків
17:36
Оновлено
вирва
Вирва глибиною 6 метрів: у Харкові російський "Іскандер-М" поцілив по території спорткомплексу
17:30
французький архіпелаг
На французьку Майотту обрушився найсильніший за століття шторм: 11 людей загинули
17:30
Інтерв’ю
Зеленський, Макрон, Трамп
Україні може бути достатньо підтримки Парижа і Лондона, без Вашингтона, -  Безсмертний
16:33
Александар Вучич
Президент Сербії Вучич запросив до себе Кавелашвілі, якого партія Іванішвілі обрала "президентом" Грузії
16:04
Як користуватися інтернетом без світла: поради від Мінцифри
16:01
OPINION
Корупція та олігархи. Як Захід шукає приводи, аби не допомагати Україні
15:49
Ракета Kairos No. 2 на комерційному космодромі в Кусімото в префектурі Вакаяма, на заході Японії
У Японії два дні поспіль відкладають запуск космічної ракети через сильний вітер
15:39
Ізраїль
Ізраїль закриває посольство в Ірландії: яка причина
15:30
ГУР
ГУР підірвало в російському Ульяновську залізничне полотно: це ускладнило логістику окупантів
15:20
мобілізація в РФ
Списання банківських боргів в обмін на службу окупантам: на ТОТ вигадали новий спосіб мобілізації до війська РФ
15:20
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Київ "напружено, але культурно" відмовив у дзвінку Орбана до Зеленського, - Сіярто
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV