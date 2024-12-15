Президент Словаччини Пеллегріні заявив, що Україна "буде вимушена" піти на територіальні поступки

Про це пише Denník N та передає Суспільне.

"Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України", - заявив Пеллегріні.

За його словами, відповідна думка у нього грунтується через щоденну інформацїю про ситуацію на фронті.

Водночас він сказав, що коли закінчиться війна в Україні, то до Словаччини може потрапити зброя та "різні групи людей".