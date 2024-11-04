Словацький президент Пеллегріні відхилив усі прохання громадян долучитися до ЗСУ
Президент Словаччини Петер Пеллегріні за час перебування на посаді відхилив усі звернення громадян взяти участь у захисті України в лавах української армії
Про це повідомляє видання TERAZ.SK.
Після вступу на посаду 15 червня Пеллегріні отримав чотири звернення по дозвіл на вступ до Сил оборони України. При цьому один із запитів був поданий ще за каденції президентки Зузани Чапутової.
"Якщо громадяни Словаччини хочуть легально долучитися до бойових дій на боці української армії, вони повинні заздалегідь попросити у президента республіки дозвіл служити в збройних силах іншої держави", – пояснили у канцелярії словацького президента.
У Пеллегріні наголосили, що за службу в іноземних збройних силах без дозволу президента громадянам Словаччини загрожує кримінальне переслідування.
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