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Словацький президент Пеллегріні відхилив усі прохання громадян долучитися до ЗСУ

Увесь Лесь
4 листопада, 2024 понедiлок
21:35
Війна з Росією Петер Пеллегріні, Словаччина

Президент Словаччини Петер Пеллегріні за час перебування на посаді відхилив усі звернення громадян взяти участь у захисті України в лавах української армії

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Про це повідомляє видання TERAZ.SK.

Після вступу на посаду 15 червня Пеллегріні отримав чотири звернення по дозвіл на вступ до Сил оборони України. При цьому один із запитів був поданий ще за каденції президентки Зузани Чапутової.

"Якщо громадяни Словаччини хочуть легально долучитися до бойових дій на боці української армії, вони повинні заздалегідь попросити у президента республіки дозвіл служити в збройних силах іншої держави", – пояснили у канцелярії словацького президента.

У Пеллегріні наголосили, що за службу в іноземних збройних силах без дозволу президента громадянам Словаччини загрожує кримінальне переслідування.

  • Раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел задовольнив 60 запитів громадян про вступ до української армії з поданого 181.
  • Від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на 19 серпня 2024 року канцелярія чеського президента задовольнила чотири прохання про помилування громадян держави, які служили в армії України без дозволу.
  • 20 жовтня посол України в Чехії Василь Зварич вручив орден "За мужність" III ступеня батькам чеського героя, який загинув за Україну.
Теги:
Новини
Словаччина
ЗСУ
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