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Головна Світ Чехія дозволила лише кожному третьому добровольцю законно долучитися до ЗСУ

Чехія дозволила лише кожному третьому добровольцю законно долучитися до ЗСУ

Марія Науменко
2 листопада, 2024 субота
19:33
Світ Чехія Україна

Президент Чехії Петр Павел задовольнив 60 прохань своїх громадян про вступ до української армії

Зміст

Про це повідомляє Denník N.

Усього президент отримав 181 заяву, однак дозвіл на службу в українській армії надав лише третині з них - 60 громадянам Чехії.

Відповідно до чеського кримінального кодексу, служба у збройних силах іноземної держави без згоди президента вважається кримінальним злочином. Він карається позбавленням волі строком на 5 років.

  • 19 серпня повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну канцелярія чеського президента ухвалила чотири прохання про помилування громадян держави, які служили у Збройних силах без дозволу.
  • 20 жовтня посол України в Чехії Василь Зварич вручив орден "За мужність" III ступеня батькам чеського героя, який загинув за Україну.
Теги:
Новини
Україна
політика
Чехія
ЗСУ
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
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