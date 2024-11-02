Чехія дозволила лише кожному третьому добровольцю законно долучитися до ЗСУ

Про це повідомляє Denník N.

Усього президент отримав 181 заяву, однак дозвіл на службу в українській армії надав лише третині з них - 60 громадянам Чехії.

Відповідно до чеського кримінального кодексу, служба у збройних силах іноземної держави без згоди президента вважається кримінальним злочином. Він карається позбавленням волі строком на 5 років.