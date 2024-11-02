Чехія дозволила лише кожному третьому добровольцю законно долучитися до ЗСУ
Президент Чехії Петр Павел задовольнив 60 прохань своїх громадян про вступ до української армії
Про це повідомляє Denník N.
Усього президент отримав 181 заяву, однак дозвіл на службу в українській армії надав лише третині з них - 60 громадянам Чехії.
Відповідно до чеського кримінального кодексу, служба у збройних силах іноземної держави без згоди президента вважається кримінальним злочином. Він карається позбавленням волі строком на 5 років.
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