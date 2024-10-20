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Україна нагородила посмертно орденом "За мужність" чеського добровольця, який загнув у бою за Бахмут

Ксенія Золотова
20 жовтня, 2024 неділя
10:35
Війна з Росією

Посол України в Чехії Василь Зварич вручив орден "За мужність" ІІІ ступеня батькам чеського героя, який загинув за Україну

Зміст

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

У Празькому Граді відбулась церемонія вручення ордена "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) батькам Карела Кучери — чеського добровольця, який героїчно загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

Нагороду вручив посол України в Чехії Василь Зварич, висловивши глибоку вдячність родині загиблого.

"Карел Кучера загинув у бою за Бахмут у березні 2023 року. Він не тільки відважно став на захист України, але й був талановитим фотографом, чиє життя обірвалось за три місяці до 23-річчя", - зазначили в українському дипвідомстві.

Фото: @Ukraine_MFA

  • На початку серпня у Луганській області загинув 26-річний доброволець з Фінляндії Вілле Мюккянен, який захищав Україну від російських окупантів.
Теги:
Світ
Україна
Чехія
військові
Бахмут
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