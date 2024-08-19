У Чехії з 2022 року помилували чотирьох добровольців, які служили в ЗСУ без дозволу
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну канцелярія чеського президента ухвалила чотири прохання про помилування громадян держави, які служили у Збройних силах без дозволу
Про це повідомляє Radio Prague International.
Дві заяви отримав чинний президент Чехії Петр Павел, а дві інших - його попередник Мілош Земан.
Зазначено, що порушені справи трьох чеських добровольців, які воювали на боці України проти росіян, поліція відклала. Водночас четверту справу Павел передав міністерству юстиції для подальшого розгляду.
"Наразі канцелярія президента республіки не веде жодного запиту про аболіцію у зв'язку з участю чеських громадян у бойових діях в Україні", - розповіли в канцелярії.
Видання нагадує, що відповідно до чеського кримінального кодексу, служба в збройних силах іноземної держави без згоди президента вважається кримінальним злочином. Він карається позбавленням волі строком на 5 років.
Однак чеські добровольці, які від початку повномасштабної війни в Україні долучилися до ЗСУ й воювали проти РФ без дозволу президента своєї держави, можуть подати прохання про помилування - аболіцію.
- 6 серпня у Чехії визнали винним у мародерстві колишнього добровольця, який воював у ЗСУ, 27-річного Філіпа Сімана. Його засудили до 7 років вʼязниці.
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