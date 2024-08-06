У Чехії до семи років засудили за мародерство добровольця, який воював на боці України

Про це пише České noviny.

У матеріалі йдеться, що Сіман приїхав добровольцем в Україну в березні 2022 року, де пройшов бойову підготовку. Чех керував групою добровольців і діяв у містах Ірпінь та Буча на Київщині.

Зазначено, що там йому доручили патрулювати окопи й проводити очисні роботи, але вирок постановив, що Сіман під час виконання наказів і у вільний від роботи час привласнював речі цивільних та військових.

У квітні 2022 року громадянина Чехії затримали українські військові, після чого він повернувся на батьківщину.

Прокурор у справі Сімана підкреслив, що вирок чоловіку є першим за злочин мародерства, що стосується війни в Україні.

Однак вирок суду не є остаточним, і надалі справу розглядатиме вищий суд у Празі. Прокурор оскаржив вирок через обрання судом покарання, яке є нижчим за нижню межу встановленої законом норми. Водночас Сіману також дали час на обдумування апеляції - чех заперечує свою провину, додавши, що виконував наказ керівництва.

Суддя підкреслила, навіть якщо чоловік отримав наказ - крадіжка речей є злочином.

"Хоча будинки знесені, а їхні власники можуть бути мертвими, або, в кращому випадку, залишили свої житла, це все одно є чиїсь речі, які ні в якому разі не можуть бути присвоєні", - додала вона.

Також Філіпа Сімана звинувачували в незаконній службі в іноземних збройних силах, проте суд виправдав чоловіка в цій справі, адже премʼєр-міністр Петер Фіала публічно інформував про відсутність покарання для громадян, які добровольцями воювали на боці України.