У Киргизстані засудили чоловіка, який воював в Україні за окупантів

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

Рішення було ухвалене у травні, однак про нього стало відомо лише зараз.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 256 ("Участь громадянина КР (Киргизької Республіки) у збройних конфліктах чи воєнних діях на території іноземної держави або проходження підготовки для вчинення терористичного акту") місцевого Кримінального кодексу та засудив до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років із конфіскацією майна. Однак у зв’язку з 30-річчям ухвалення Конституції Киргизстану і 75-річчям Загальної декларації прав людини обвинуваченому скоротили термін покарання згідно із законом про помилування, а також внаслідок того, що один день у СІЗО рахують за два.

Обвинувачений подав апеляцію на вирок.

Як повідомлялося, це не єдиний зареєстрований факт участі громадянина Киргизстану у війні проти України. Першим засудженим став Аскар Кубаничбек-уулу. У 2023 році його засудили до 10 років позбавлення волі, але потім Верховний суд скасував рішення відправив справу на перегляд.

У квітні цього року Кубаничбек-уулу втік до Росії. У середині червня стало відомо, що він підписав новий контракт із армією і планує знову вирушити на війну до України.