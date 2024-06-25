У Киргизстані засудили чоловіка, який воював в Україні за окупантів
Араванський районний суд Ошської області Киргизстану засудив до п’яти років позбавлення волі громадянина країни, обвинуваченого в участі у війні в Україні у складі військ РФ
Про це повідомляє Радіо Азаттик.
Рішення було ухвалене у травні, однак про нього стало відомо лише зараз.
Суд визнав чоловіка винним за статтею 256 ("Участь громадянина КР (Киргизької Республіки) у збройних конфліктах чи воєнних діях на території іноземної держави або проходження підготовки для вчинення терористичного акту") місцевого Кримінального кодексу та засудив до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зазначається, що ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років із конфіскацією майна. Однак у зв’язку з 30-річчям ухвалення Конституції Киргизстану і 75-річчям Загальної декларації прав людини обвинуваченому скоротили термін покарання згідно із законом про помилування, а також внаслідок того, що один день у СІЗО рахують за два.
Обвинувачений подав апеляцію на вирок.
Як повідомлялося, це не єдиний зареєстрований факт участі громадянина Киргизстану у війні проти України. Першим засудженим став Аскар Кубаничбек-уулу. У 2023 році його засудили до 10 років позбавлення волі, але потім Верховний суд скасував рішення відправив справу на перегляд.
У квітні цього року Кубаничбек-уулу втік до Росії. У середині червня стало відомо, що він підписав новий контракт із армією і планує знову вирушити на війну до України.
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