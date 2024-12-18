В України наразі немає сил, щоб відвоювати всі свої території, – Зеленський

Про це він сказав в інтерв'ю Le Parisien.

"Юридично ми не можемо відмовлятися від своїх територій. Це заборонено Конституцією Україною. А фізично - для чого ці гучні слова? Якщо фізично вони контролюють сьогодні частину наших територій, то це вони контролюють. На жаль, не ми. І якщо у нас на сьогодні немає сил, щоб відвоювати всі наші території, то у Заходу можуть знайтись сили, щоб посадити Путіна на місце, за стіл (переговорів), і дипломатично розібратись із цією війною", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що "юридично визнавати окуповані території ми не будемо", бо це значить пробачити Путіну його воєнні злочини.

"Це неможливо", - підкреслив президент.

При цьому він зазначив, що "нам потрібна сильна Америка і сильна Європа, щоби змусити Путіна закінчити війну дипломатично".