В України наразі немає сил, щоб відвоювати всі свої території, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський стверджує, що Україна не може юридично відмовитися від своїх територій, однак не має сил відвоювати їх усі
Про це він сказав в інтерв'ю Le Parisien.
"Юридично ми не можемо відмовлятися від своїх територій. Це заборонено Конституцією Україною. А фізично - для чого ці гучні слова? Якщо фізично вони контролюють сьогодні частину наших територій, то це вони контролюють. На жаль, не ми. І якщо у нас на сьогодні немає сил, щоб відвоювати всі наші території, то у Заходу можуть знайтись сили, щоб посадити Путіна на місце, за стіл (переговорів), і дипломатично розібратись із цією війною", – заявив Зеленський.
Він наголосив, що "юридично визнавати окуповані території ми не будемо", бо це значить пробачити Путіну його воєнні злочини.
"Це неможливо", - підкреслив президент.
При цьому він зазначив, що "нам потрібна сильна Америка і сильна Європа, щоби змусити Путіна закінчити війну дипломатично".
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