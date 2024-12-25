Атака РФ по Харкову: 300 тис. людей залишаються без опалення
У Харкові унаслідок масовано російської атаки станом на вечір 25 грудня без опалення залишились 300 тисяч людей
Про це в етері телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.
За його словами, близько 100 тис. абонентів, тобто 300 тис. людей у Харкові залишилися без теплопостачання та гарячої води. Також тепла не мають дві громади: Пісочинська та Солоницівська - приблизно 16 тис. абонентів.
"Всі наші об'єкти перебувають вже в стадії ремонту. Наше завдання - максимально швидко це все відновити. Щодо електропостачання, воно наразі відновлене, однак діють аварійні віялові відключення. Одночасно приблизно 15% абонентів у нас без електропостачання, це нам дозволяє стабілізувати цю ситуацію і налагодити надання цих послуг для наших споживачів", - сказав Синєгубов.
Він зазначив, що об'єктами російської атаки були, перш за все, об'єкти теплопостачання і постачання гарячої води.
- Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет. На Дніпропетровщині є загиблий, у Харкові - постраждалі.
- Згодом у Харкові на приватному подвірʼї виявили російську ракету Х-59: снаряд не розірвався.
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