Атака РФ по Харкову: 300 тис. людей залишаються без опалення

Про це в етері телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

За його словами, близько 100 тис. абонентів, тобто 300 тис. людей у Харкові залишилися без теплопостачання та гарячої води. Також тепла не мають дві громади: Пісочинська та Солоницівська - приблизно 16 тис. абонентів.

"Всі наші об'єкти перебувають вже в стадії ремонту. Наше завдання - максимально швидко це все відновити. Щодо електропостачання, воно наразі відновлене, однак діють аварійні віялові відключення. Одночасно приблизно 15% абонентів у нас без електропостачання, це нам дозволяє стабілізувати цю ситуацію і налагодити надання цих послуг для наших споживачів", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що об'єктами російської атаки були, перш за все, об'єкти теплопостачання і постачання гарячої води.