Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Атака РФ по Харкову: 300 тис. людей залишаються без опалення

Атака РФ по Харкову: 300 тис. людей залишаються без опалення

Ольга Бабишена
25 грудня, 2024 середа
22:55
Війна з Росією опалення

У Харкові унаслідок масовано російської атаки станом на вечір 25 грудня без опалення залишились 300 тисяч людей

Зміст

Про це в етері телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ. 

За його словами, близько 100 тис. абонентів, тобто 300 тис. людей у Харкові залишилися без теплопостачання та гарячої води. Також тепла не мають дві громади: Пісочинська та Солоницівська - приблизно 16 тис. абонентів.

"Всі наші об'єкти перебувають вже в стадії ремонту. Наше завдання - максимально швидко це все відновити. Щодо електропостачання, воно наразі відновлене, однак діють аварійні віялові відключення. Одночасно приблизно 15% абонентів у нас без електропостачання, це нам дозволяє стабілізувати цю ситуацію і налагодити надання цих послуг для наших споживачів", - сказав Синєгубов. 

Він зазначив, що об'єктами російської атаки були, перш за все, об'єкти теплопостачання і постачання гарячої води.

  • Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет. На Дніпропетровщині є загиблий, у Харкові - постраждалі. 
  • Згодом у Харкові на приватному подвірʼї виявили російську ракету Х-59: снаряд не розірвався. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Харків
Харківщина
Читайте також:
винищувач Mirage 2000
Автор Світлана Кравченко
25 грудня, 2024 середа
Українські пілоти завершили підготовку на винищувачах Mirage 2000-5F
Путін
Автор Катерина Єсікова
24 грудня, 2024 вiвторок
Путін, імовірно, міг дати вказівку не захоплювати Покровськ, а зосередитися на просуванні відкритими територіями, - ISW
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Ірена Моляр
24 грудня, 2024 вiвторок
Проглядаються всі ознаки: полковник запасу ВМС ЗСУ Селезньов про підготовку ворогом форсування р. Дніпро на Херсонщині
Київ
-1.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.74
    Купівля 41.74
    Продаж 42.28
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
25 грудня
23:38
У ВР зареєстрували законопроєкт, який примусить виробників вказувати ціну за 1 л та кг
22:13
Оновлено
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 211 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
22:00
Ексклюзив
Енергетика
Україна має асиметрично завдавати ударів по енергоінфраструктурі РФ, - військовий експерт Снєгирьов
22:00
Ексклюзив
День Державного прапора у Львові
Княжицький пояснив, що буде перемогою для України у війні з РФ
21:58
Паулу Фонсека
Тренер "Мілана" Фонсека заговорив українською мовою у різдвяному зверненні до фанатів
21:12
санкції проти Ірану
Після масованого удару "шахедами" Іран привітав Україну з Різдвом
21:10
Володимир Путін
Путін влаштував у Санкт-Петербурзі неформальну зустріч лідерів країн СНД
21:05
Ексклюзив
податки
"Ідея підвищення військового збору економічно необґрунтована", - економіст Длігач про зростання податків
20:59
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія черговий раз намагається розмивати недоторканість кордонів НАТО. Колонка Сергія Згурця
20:38
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Промоутер Ф'юрі зробив гучну заяву щодо завершення кар'єри британця після поразки від Усика
20:35
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російські командири відмовляються забирати тіла своїх загиблих солдатів після штурмів на Херсонщині, - Атеш
20:02
OPINION
Краса — один із найближчих синонімів буття
19:59
Ексклюзив
Юрій Гудименко
Майже все, що нас тригерить, має відношення до Міноборони, - ветеран війни Гудименко
19:39
Оновлено
У Казахстані розбився пасажирський літак рейсом з Баку до Грозного: У ЦПД заявили, що його вразив російський ЗРК
19:34
Володимир Зеленський
Зеленський на Хануку запалив святкові свічки на подарованій президентом Аргентини Мілеєм менорі
19:15
Війна з Росією, ЗСУ
"Атакують безперестанку, ніби таргани": аналітики DeepState розповіли про ситуацію північніше Курахового
19:05
Олексій Макеєв
Зеленський звільнив посла України в Німеччині, - Bild
18:58
Оновлено
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня: кількість постраждалих зросла до 17, один чоловік загинув
18:55
путін
У РФ змушені визнати, що применшували масштаби катастрофи через аварію танкерів у Керченській протоці, - ЦПД
18:27
Кіт Келлог
"США налаштовані на встановлення миру": спецпредставник Трампа відреагував на масований удар РФ по Україні на Різдво
18:18
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
"Що він їсть?": ексчемпіон світу розкритикував Фʼюрі за вагу у бою з Усиком
18:06
На Донеччині рятувальники потрапили під ворожий артобстріл: пошкоджено автомобіль
18:04
VPN-сервіс
На ТОТ України не працюють YouTube і частина сервісів VPN
18:03
OPINION
Допомога Заходу під питанням. Що слід робити?
17:38
світло
Одна та півтори черги: Укренерго оприлюднило графік вимкнень світла на 26 грудня
17:33
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія окупувала Новооленівку та Сторожеве на Донеччині, - DeepState
17:20
Фінляндія
У Фінляндії заявили про несправність підводного електрокабелю з Естонією
17:13
У Києві затримали ексначальника Одеського ТЦК, який після внесення застави планував втекти за кордон
16:59
Ексклюзив
Джо Байден
"Встигають виділити ще 2,8 млрд": Defense Express про допомогу, яку адміністрація Байдена може виділити Україні до приходу Трампа
16:49
Україна Японія
Японія надасть Україні $3 млрд від заморожених активів РФ
16:30
телефон
Шахраї розсилали українцям фейкові повідомлення про "заборгованість" перед "Новою поштою"
16:08
Херсонська область
Росіяни обстріляли Інженерне на Херсонщині: поранено чоловіка
16:02
OPINION
Чи потрібні Україні нові громадяни
16:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:58
тюрма
Шестеро жителів ТОТ Донеччини, які воювали проти ЗСУ, отримали по 15 років за ґратами
15:27
ракета Х-59
У Харкові ракета РФ упала на приватне подвірʼя й не розірвалася
15:13
Покровськ
У Покровську залишаються 7,5 тис. людей, а в Часовому Яру - 249
15:04
Оновлено
Молдова
Під час обстрілу України російська ракета порушила повітряний простір Молдови. У Румунії проліт ракет не фіксували
14:56
На фронті загинув письменник та військовий Олексій Безпальцев
14:54
Папа Римський
Папа Римський у різдвяному посланні закликав Україну та РФ до переговорів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV