У Харкові ракета РФ упала на приватне подвірʼя й не розірвалася
У середу, 25 грудня, у Харкові на приватному подвірʼї виявили російську ракету Х-59: снаряд не розірвався
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У Харкові виявили ворожу ракету Х-59, яка, на щастя, не розірвалася. Снаряд впав на територію приватного подвір'я", - написав він.
Постраждалих немає. Наразі вибухотехніки працюють над знешкодженням ракети.
- Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет.
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