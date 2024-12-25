Росія окупувала Новооленівку та Сторожеве на Донеччині, - DeepState
У середу, 25 грудня, стало відомо, що російські терористи захопили Новооленівку та Сторожеве Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Населений пункт Новооленівка розташований південніше Покровська та північніше Курахового, неподалік адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей. Сторожеве - на Времівському напрямку.
Також є інформація щодо просування терористів біля Піщаного та Нововасилівки - Покровський напрямок.
- У вівторок повідомлялось, що Макарівка Донецької області потрапила під контроль РФ, а Сили оборони зуміли вирватись з населеного пункту.
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