Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росія окупувала Новооленівку та Сторожеве на Донеччині, - DeepState

Росія окупувала Новооленівку та Сторожеве на Донеччині, - DeepState

Влад Дідусь
25 грудня, 2024 середа
17:33
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

У середу, 25 грудня, стало відомо, що російські терористи захопили Новооленівку та Сторожеве Донецької області

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Населений пункт Новооленівка розташований південніше Покровська та північніше Курахового, неподалік адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей. Сторожеве - на Времівському напрямку.

Також є інформація щодо просування терористів біля Піщаного та Нововасилівки - Покровський напрямок.

  • У вівторок повідомлялось, що Макарівка Донецької області потрапила під контроль РФ, а Сили оборони зуміли вирватись з населеного пункту.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Покровськ
Курахове
Читайте також:
На фото біженці з України
Автор Юлія Юліна
24 грудня, 2024 вiвторок
МЗС відреагувало на матеріал El Pais про те, що Київ нібито вимагає зупинити допомогу українським біженцям у ЄС
Центробанк Росії
Автор Тетяна Нижник
24 грудня, 2024 вiвторок
Банк РФ зберіг облікову ставку на рівні 21%, інвестиційний банкір Фурса пояснив, що це означає
Олександр Хижняк, бокс
Автор Влад Дідусь
24 грудня, 2024 вiвторок
Олімпійський чемпіон Хижняк відмовив промоутеру Усика та не перейде у професіонали
Київ
-0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.74
    Купівля 41.74
    Продаж 42.28
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
25 грудня
17:38
світло
Одна та півтори черги: Укренерго оприлюднило графік вимкнень світла на 26 грудня
17:33
Оновлено
У Казахстані розбився пасажирський літак, що летів з Баку до Грозного: загинули 38 людей
17:20
Фінляндія
У Фінляндії заявили про несправність підводного електрокабелю з Естонією
17:13
У Києві затримали ексначальника Одеського ТЦК, який після внесення застави планував втекти за кордон
16:59
Ексклюзив
Джо Байден
"Встигають виділити ще 2,8 млрд": Defense Express про допомогу, яку адміністрація Байдена може виділити Україні до приходу Трампа
16:49
Україна Японія
Японія надасть Україні $3 млрд від заморожених активів РФ
16:33
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 128 боєзіткнень: на Покровському напрямку ворог 35 разів атакував українські позиції
16:30
телефон
Шахраї розсилали українцям фейкові повідомлення про "заборгованість" перед "Новою поштою"
16:08
Херсонська область
Росіяни обстріляли Інженерне на Херсонщині: поранено чоловіка
16:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:02
OPINION
Чи потрібні Україні нові громадяни
15:58
тюрма
Шестеро жителів ТОТ Донеччини, які воювали проти ЗСУ, отримали по 15 років за ґратами
15:27
ракета Х-59
У Харкові ракета РФ упала на приватне подвірʼя й не розірвалася
15:13
Покровськ
У Покровську залишаються 7,5 тис. людей, а в Часовому Яру - 249
15:04
Оновлено
Молдова
Під час обстрілу України російська ракета порушила повітряний простір Молдови. У Румунії проліт ракет не фіксували
14:56
На фронті загинув письменник та військовий Олексій Безпальцев
14:54
Папа Римський
Папа Римський у різдвяному посланні закликав Україну та РФ до переговорів
14:49
храм преподобної Параскеви Сербської
Цьогоріч 218 релігійних громад перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України
14:38
Оригінальний будинок, використаний у фільмі "Сам удома", розташований у передмісті Віннетка, штат Іллінойс
Режисер "Сам удома" Кріс Коламбус розповів, де працювали батьки Кевіна, щоб купити такий будинок
14:34
Реджеп Тайїп Ердоган
Турецький лідер Ердоган привітав Кавелашвілі з "обранням" на пост президента Грузії
14:26
Оновлено
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня: кількість постраждалих зросла до 17, один чоловік загинув
14:23
Свідчення незламності традицій: у Києві розпочався різдвяний хід
14:23
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони, необхідні для членства України в ОЕСР
14:08
На фото: Монатік
Monatik утретє став батьком
14:03
OPINION
Ми не мали у своєму історичному анамнезі незалежного життя
14:02
Гривня, гривні, гроші
До програми "Національний кешбек" долучилися майже 8 млн українців: в уряді повідомили, коли очікувати виплат за грудень
14:01
БПЛА
Дрони СБУ атакували склад боєприпасів на полігоні "Кадамовський" у Ростовській області, – ЗМІ
14:00
Ексклюзив
морські піхотинці РФ
"Суттєвої загрози для Херсона немає": Згурець про плани росіян створити плацдарм на правому березі Дніпра
13:55
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня
13:45
Індійська режисерка Паял Кападія передала грошовий приз МКФ "Молодість" на гуманітарні потреби України
13:41
Куп'янськ
На Куп'янщині внаслідок ворожої атаки загинула жінка
13:18
Графіки погодинних вимкнень діятимуть до кінця доби: ситуація в енергосистемі 25 грудня
13:11
ЄС Україна
Україна отримала від Євросоюзу €150 млн на шкільне харчування та відновлення інфраструктури
13:03
Оновлено
У Владикавказі пролунав вибух у ТЦ "Аланія Молл". У РФ кажуть, начебто там упав уламок БПЛА
12:53
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 59 ракет і 54 дрони
12:37
У 17 країнах світу відтворили "Щедрик", до проєкту долучились Віра Фарміґа і Барбра Стрейзанд
12:34
війна з РФ, ЗСУ
Уночі ЗСУ вразили пункт управління 810-ї бригади морської піхоти РФ у Льгові на Курщині
12:30
Оновлено
РФ здійснила масовану атаку України на Різдво: на Дніпропетровщині є загиблий, у Харкові - постраждалі
12:21
У Києві затримали голову одеського осередку партії УДАР за підозрою у вимаганні хабаря $1 млн
12:02
OPINION
За гучними вивісками в еміграції ховаються колаборанти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV