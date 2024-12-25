Росія окупувала Новооленівку та Сторожеве на Донеччині, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Населений пункт Новооленівка розташований південніше Покровська та північніше Курахового, неподалік адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей. Сторожеве - на Времівському напрямку.

Також є інформація щодо просування терористів біля Піщаного та Нововасилівки - Покровський напрямок.