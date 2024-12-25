Путін влаштував у Санкт-Петербурзі неформальну зустріч лідерів країн СНД
Російський диктатор Володимир Путін влаштував у Санкт-Петербурзі неформальний саміт Співдружності незалежних держав (СНД)
Про це повідомляє Kazinform.
Зазначається, що серед присутніх, окрім Путіна, був самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, а також президенти Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану і Казахстану – Садир Жапаров, Емомалі Рахмон, Сердар Бердимухамедов, Шавкат Мірзійоєв і Касим-Жомарт Токаєв.
На саміті обговорювалися "пріоритетні напрямки діяльності та перспективи подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва в рамках Співдружності незалежних держав", зазначили у виданні.
- Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не поїде на неформальний саміт Співдружності незалежних держав через коронавірус.
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