Путін влаштував у Санкт-Петербурзі неформальну зустріч лідерів країн СНД

Про це повідомляє Kazinform.

Зазначається, що серед присутніх, окрім Путіна, був самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, а також президенти Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану і Казахстану – Садир Жапаров, Емомалі Рахмон, Сердар Бердимухамедов, Шавкат Мірзійоєв і Касим-Жомарт Токаєв.

На саміті обговорювалися "пріоритетні напрямки діяльності та перспективи подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва в рамках Співдружності незалежних держав", зазначили у виданні.