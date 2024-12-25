Прем’єр Вірменії Пашинян скасував свій візит на саміт СНД у Росії

Про це повідомляє Ехо Кавказа.

Пашинян розповів, що 23 та 24 грудня ізолювався і працював із дому. А вже 25 грудня він отримав негативний діагноз і повернувся до звичайного режиму роботи.

"Тим не менш, порадившись також із колегами, я не буду брати участь у неформальному саміті лідерів країн СНД, який відбудеться сьогодні у Санкт-Петербурзі", – сказав вірменський прем'єр.

Пашинян додав, що до кінця дня ухвалить рішення щодо участі у засіданні Вищої економічної ради Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

З 1 січня на один рік Вірменія прийняла головування в ЄАЕС, що передбачає проведення засідань Вищої ради у головуючій країні. Однак наприкінці листопада помічник Путіна повідомив, що майбутнє засідання на прохання вірменської сторони пройде не у Вірменії, а в Росії, при цьому головувати на ньому буде Пашинян.

Прем’єр пояснив, що відповідне рішення ухвалив саме він, оскільки не всі члени Вищої ради ЄАЕС "бажані для Вірменії".