Вірменія відмовилася підписувати заяви СНД на саміті у Москві

Про це повідомляє OC Media.

Зазначається, що на засіданні у Москві був присутній міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян.

Того ж вечора речник МЗС Вірменії оголосив, що країна не приєдналася до двох заяв, прийнятих раніше того ж дня. Водночас він не надав жодних подробиць такого рішення.

Так, у першій заяві, запропонованій для підписання, йшлося про принципи співробітництва у забезпеченні безпеки в Євразії. Друга заява була про неприпустимість застосування односторонніх обмежувальних заходів у міжнародних відносинах. Вона рекомендувала державам-членам утримуватися від ухвалення, розширення або застосування таких заходів.

Ухвалення другої заяви відбулося на тлі західних санкцій, застосованих до Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Окрім прийняття цих двох заяв, міністри закордонних справ країн-учасниць СНД обмінялися думками з актуальних питань міжнародного порядку денного та схвалили низку планів дій. Вони також вирішили провести наступне засідання Ради міністрів 11 квітня 2025 року в Казахстані.

Під час зустрічі Мірзоян висвітлив питання регіональної стабільності та безпеки, що стосуються Вірменії. Він торкнувся ключових останніх подій щодо врегулювання відносин між Вірменією та Азербайджаном, зокрема, підписання мирного договору.