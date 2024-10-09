Вірменія відмовилася підписувати заяви СНД на саміті у Москві
Вірменія відмовилася підтримати дві заяви, прийняті на Раді міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (СНД), що відбулася в Москві у понеділок, 7 жовтня
Про це повідомляє OC Media.
Зазначається, що на засіданні у Москві був присутній міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян.
Того ж вечора речник МЗС Вірменії оголосив, що країна не приєдналася до двох заяв, прийнятих раніше того ж дня. Водночас він не надав жодних подробиць такого рішення.
Так, у першій заяві, запропонованій для підписання, йшлося про принципи співробітництва у забезпеченні безпеки в Євразії. Друга заява була про неприпустимість застосування односторонніх обмежувальних заходів у міжнародних відносинах. Вона рекомендувала державам-членам утримуватися від ухвалення, розширення або застосування таких заходів.
Ухвалення другої заяви відбулося на тлі західних санкцій, застосованих до Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Окрім прийняття цих двох заяв, міністри закордонних справ країн-учасниць СНД обмінялися думками з актуальних питань міжнародного порядку денного та схвалили низку планів дій. Вони також вирішили провести наступне засідання Ради міністрів 11 квітня 2025 року в Казахстані.
Під час зустрічі Мірзоян висвітлив питання регіональної стабільності та безпеки, що стосуються Вірменії. Він торкнувся ключових останніх подій щодо врегулювання відносин між Вірменією та Азербайджаном, зокрема, підписання мирного договору.
- Нещодавно прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав причину заморозки участі країни в Організації Договору про колективну безпеку в тому, що ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету держави. У Росії заявили, що не згодні із цим.
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