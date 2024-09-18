Пашинян заявив, що ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету Вірменії. У Кремлі із цим не погоджуються
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав причину заморозки участі країни в Організації Договору про колективну безпеку в тому, що ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету держави. У Росії заявили, що не згодні із цим
Про це він сказав на другому світовому вірменському саміті, повідомляє "Новини-Вірменія".
"Ми заморозили свою участь не тільки з тієї причини, що ОДКБ не виконує своїх оборонних зобов'язань перед Вірменією, а й тому, що на нашу думку ОДКБ створює загрози для безпеки, існування, суверенітету та державності Вірменії", - заявив прем'єр-міністр Вірменії.
За його словами, щодо відновлення відносин Вірменії в ОДКБ розгортається багато обговорень.
"Я і раніше заявляв, що ми відновимо свою участь тільки в тому випадку, коли на порушені питання будуть надані конкретні відповіді. Після цього минуло рівно два роки, відповіді не лише не дано, а й очевидно, що не будуть дані. І чим довше затягуватимуться і чим більш непереконливими будуть відповіді, тим більша ймовірність, що з кожною секундою ми наближаємося до точки неповернення, і ні в кого не буде легітимного права звинуватити нас у цьому", - підкреслив Пашинян.
Своєю чергою представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва категорично не згодна із заявою прем'єр-міністра Вірменії. За його словами, ОДКБ не становить жодної небезпеки для Єревана.
Пєсков зазначив, що ОДКБ "стоїть на варті суверенітету країн-членів організації".
"Росія терпляче доводитиме цю позицію до керівництва Вірменії", - наголосив представник Кремля
Він також додав, що Москва продовжуватиме контакти з Єреваном, адже це її близький партнер, а питання щодо можливості вступу Вірменії до ЄС "належить до галузі суверенних прав країни".
- 23 лютого Пашинян заявив, що його країна заморозила участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій "домінує Москва".
- У червні він натякнув на можливість виходу країни з ОДКБ, а у МЗС країни пояснили слова прем'єра.
- Вже 31 серпня Пашинян оголосив, що його країна заморозила свою участь в Організації договору про колективну безпеку на всіх рівнях.
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