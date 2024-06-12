Прем'єр Вірменії Пашинян натякнув на вихід держави з ОДКБ
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян натякнув на можливість виходу країни з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ)
Про це він повідомив у парламенті, передає "Радіо Азатутюн".
"Винуваті ті, хто створив бульбашковий альянс, учасники якого, як виявилося, пішли, планували війну проти нас з Азербайджаном", - відповів Пашинян на запитання депутата опозиції стосовно виходу Вірменії з ОДКБ.
Прем’єр-міністр також додав, що держава вирішить, коли вийти з Організації договору про колективну безпеку, яку фактично очолює Росія.
"Ми вийдемо, ми вирішимо, коли", - зазначив Пашинян.
- 23 лютого Пашинян заявив, що його країна "заморозила" участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій "домінує Москва".
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