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Пашинян заявив про заморозку участі Вірменії в ОДКБ на всіх рівнях

Світлана Кравченко
1 вересня, 2024 неділя
14:25
Світ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на пресконференції 31 серпня оголосив, що його країна заморозила свою участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) на всіх рівнях

Зміст

Про це пише News.am.

"Ви знаєте, що Республіка Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ на всіх рівнях, і на даному етапі ми вважаємо, що це рішення є достатнім", - зазначив Пашинян.

За його словами, "можуть бути дискусії" щодо того, що має статися, аби Вірменія вийшла з ОДКБ.

"Один може сказати, що цього достатньо, інший може сказати, що цього недостатньо, але тут треба дивитися, у кого якісь оціночні повноваження. Я поважаю всі думки, але з іншого боку, ми ухвалили те рішення, яке ухвалили. На цей момент ми не бачимо необхідності приймати інше рішення, але це не означає, що ми не побачимо потреби приймати інше рішення наступного моменту", - наголосив вірменський прем'єр.

  • 23 лютого Пашинян заявив, що його країна заморозила участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій "домінує Москва".
  • У червні він натякнув на можливість виходу країни з ОДКБ, а у МЗС країни пояснили слова прем'єра.
Теги:
Вірменія
ОДКБ
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