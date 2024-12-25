На ТОТ України не працюють YouTube і частина сервісів VPN
На тимчасово окупованих українських територіях роботу припинила частина VPN-сервісів та відеохостинг YouTube
Про це повідомили місцеві жителі проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії".
Зазначається, що наразі в тимчасово окупованих Донецьку й Луганську користувачі не мають доступу до YouTube, використовуючи сервіси VPN.
Зокрема, за результатами моніторингу Lantern, NTHLink та Psiphon визначено, що сервіси не працюють повністю.
У матеріалі пояснюють: до YouTube можна було отримати доступ завдяки Psiphon - платній та безкоштовній версіям. Однак завантажити безкоштовну версію вже неможливо, користувачам пропонують лише Psiphon Pro.
Водночас, за словами місцевих, досі працюють VPN Clear, Planet VPN, "VPN Україна" та Super VPN.
"Розробником Clear є українська компанія MacPaw, Planet VPN – румунська Free VPN Planet. Два інших сервіси не мають чітких даних про розробників: "VPN Україна" належить компанії AltApps, країна її реєстрації невідома, а Super VPN – компанії SuperSoftTech також із невідомою реєстрацією, крім того, у 2020 році цей VPN був фігурантом великого витоку даних", - пишуть у матеріалі.
- 23 грудня у Росії трафік платформи YouTube впав до 20% від норми, що свідчить про фактичне блокування відеохостингу.
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