Авіакомпанія Japan Airlines зазнала кібератаки - це може вплинути на польоти по всій Японії
Японська авіакомпанія Japan Airlines (JAL) вранці 26 грудня заявила про кібератаку, а також затримку внутрішніх і міжнародних рейсів
Про це повідомляє Kyodo News.
Зазначається, що проблеми почали виникати близько 07:25, що змусило JAL призупинити продаж квитків на внутрішні та міжнародні рейси до кінця дня. Квитки, які вже куплені, все ще можна було використати.
Водночас представники заявили, що працюють над протидією кібератаці та визначенням її джерела, додавши, що атака може мати більший вплив на рейси по країні. Авіакомпанії вдалося тимчасово вимкнути маршрутизатор, який, як припускають, був скомпрометований.
Джерела зі слідства повідомили, що авіакомпанія вже зв’язався з управлінням столичної поліції та розглядає цю справу.
Довідка. Japan Airlines - друга за величиною авіакомпанія Японії після All Nippon Airways (ANA).
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