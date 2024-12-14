У Німеччині затримали хакера за звинуваченням у співпраці з російським угрупованням KillNET

Про це інформує Bild.

За даними слідства, затриманий сприяв проведенню DDoS-атак - перевантаженню серверів і вебресурсів з метою їхнього виведення з ладу. Крім того, він пропонував послуги, що дають змогу запускати такі атаки без глибоких технічних знань.

У виданні зазначили, що угруповання KillNET відоме своїми діями на користь Росії - зокрема, в контексті війни з Україною. Основними його цілями є IT-структури країн НАТО та крадіжка даних.

Голова земельного управління поліції Гессена Андреас Реріг зазначив, що більшість учасників KillNET перебувають на території Росії, що ускладнює боротьбу з ними.

Арешт у Німеччині став частиною міжнародної операції Power OFF, яка координується Європолом з 2018 року. У рамках цієї програми вже було закрито кілька платформ, що надавали послуги для організації DDoS-атак.