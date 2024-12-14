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У Німеччині затримали хакера за звинуваченням у співпраці з російським угрупованням KillNET

Марія Науменко
14 грудня, 2024 субота
17:16
Світ хакер

У Німеччині правоохоронці затримали 24-річного жителя району Штормарн у землі Шлезвіг-Гольштейн за підозрою у співпраці з російським хакерським угрупованням KillNET

Зміст

Про це інформує Bild.

За даними слідства, затриманий сприяв проведенню DDoS-атак - перевантаженню серверів і вебресурсів з метою їхнього виведення з ладу. Крім того, він пропонував послуги, що дають змогу запускати такі атаки без глибоких технічних знань.

У виданні зазначили, що угруповання KillNET відоме своїми діями на користь Росії - зокрема, в контексті війни з Україною. Основними його цілями  є IT-структури країн НАТО та крадіжка даних.

Голова земельного управління поліції Гессена Андреас Реріг зазначив, що більшість учасників KillNET перебувають на території Росії, що ускладнює боротьбу з ними.

Арешт у Німеччині став частиною міжнародної операції Power OFF, яка координується Європолом з 2018 року. У рамках цієї програми вже було закрито кілька платформ, що надавали послуги для організації DDoS-атак.

  • У вересні розвідка Німеччини оголосила попередження кібергрупі, що належить до підрозділу 29155 російської військової розвідки (ГРУ), через те, що вона здійснювала кібератаки проти країн НАТО і ЄС.
Теги:
Новини
Кримінал
Росія
Німеччина
втручання Росії
хакер
кібератаки
хакерські атаки
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