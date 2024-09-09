Розвідка Німеччини заявила, що хакерська група ГРУ РФ здійснювала кібератаки проти країн НАТО та ЄС
Розвідка Німеччини оголосила попередження кібергрупі, що належить до підрозділу 29155 російської військової розвідки (ГРУ), через те, що вона здійснювала кібератаки проти країн НАТО і ЄС
Про це повідомляє Reuters.
У понеділок, 9 вересня, Німецьке Федеральне управління з захисту Конституції (Bundesverfassungsschutz) разом з ФБР, Агентством кібербезпеки США CISA, АНБ і іншими міжнародними партнерами оголосило попередження групі, відомій під назвою UNC2589.
У своєму попередженні спецслужба заявила, що група, також відома як Cadet Blizzard або Ember Bear, здійснює діяльність з метою шпигунства і саботажу, яка часто супроводжується пошкодженням веб-сайтів і публікацією викрадених даних.
У виданні нагадали, що підрозділ ГРУ, до якого належить угруповання, підозрюється в причетності до отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Великій Британії у 2018 році.
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У 2020 році хакери російської військової розвідки внаслідок кібератаки отримали доступ до десятків тисяч документів Естонії для внутрішнього використання, зокрема про комерційні таємниці.
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