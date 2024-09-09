Розвідка Німеччини заявила, що хакерська група ГРУ РФ здійснювала кібератаки проти країн НАТО та ЄС

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 9 вересня, Німецьке Федеральне управління з захисту Конституції (Bundesverfassungsschutz) разом з ФБР, Агентством кібербезпеки США CISA, АНБ і іншими міжнародними партнерами оголосило попередження групі, відомій під назвою UNC2589.

У своєму попередженні спецслужба заявила, що група, також відома як Cadet Blizzard або Ember Bear, здійснює діяльність з метою шпигунства і саботажу, яка часто супроводжується пошкодженням веб-сайтів і публікацією викрадених даних.

У виданні нагадали, що підрозділ ГРУ, до якого належить угруповання, підозрюється в причетності до отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Великій Британії у 2018 році.