Російські хакери отримали доступ до тисяч документів Естонії у 2020 році

Про це пише ERR.

Зазначено, що через хакерську атаку росіян найбільше викрали інформації міністерства економіки та комунікацій - 360 гігабайтів даних. Водночас РФ отримала інформацію дорожнього управління, управління водних шляхів, геологічної служби, управління захисту прав споживачів і технічного нагляду та управління цивільної авіації Естонії.

У матеріалі підкреслюють, у деяких документах є інформація стосовно персональних даних, доступ до яких може серйозно порушити недоторканність приватного життя. Водночас деякі містять позначку комерційної таємниці.

Генеральна директорка військової поліції країни Марго Паллосон розповіла, що доступу до державної таємниці РФ не отримала, проте частина даних для внутрішнього використання втрачена.

"Природно, що вся інформація, яка стосується естонської інфраструктури, особливо критичної інфраструктури, постачальників життєво важливих послуг, перебуває в центрі уваги російських спецслужб", – додала вона.