Російські хакери отримали доступ до тисяч документів Естонії у 2020 році
У 2020 році хакери російської військової розвідки внаслідок кібератаки отримали доступ до десятків тисяч документів Естонії для внутрішнього використання, зокрема про комерційні таємниці
Про це пише ERR.
Зазначено, що через хакерську атаку росіян найбільше викрали інформації міністерства економіки та комунікацій - 360 гігабайтів даних. Водночас РФ отримала інформацію дорожнього управління, управління водних шляхів, геологічної служби, управління захисту прав споживачів і технічного нагляду та управління цивільної авіації Естонії.
У матеріалі підкреслюють, у деяких документах є інформація стосовно персональних даних, доступ до яких може серйозно порушити недоторканність приватного життя. Водночас деякі містять позначку комерційної таємниці.
Генеральна директорка військової поліції країни Марго Паллосон розповіла, що доступу до державної таємниці РФ не отримала, проте частина даних для внутрішнього використання втрачена.
"Природно, що вся інформація, яка стосується естонської інфраструктури, особливо критичної інфраструктури, постачальників життєво важливих послуг, перебуває в центрі уваги російських спецслужб", – додала вона.
- Раніше російські хакери намагались здійснити скоординовану кібератаку на польську критичну інфраструктуру. Відповідні служби Польщі запобігли цьому.
- 20 липня США ввели санкції проти двох керівників російського кіберзлочинного угруповання Cyber Army of Russia Reborn: вони відповідальні за атаки проти об’єктів критичної інфраструктури по всьому світу.
- 14 серпня стало відомо, що хакери, повʼязані із розвідкою Росії, у всьому світі атакують критиків Кремля фішинговими електронними листами.
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