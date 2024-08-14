Хакери РФ атакують критиків Кремля по всьому світу, - дослідження Citizen Lab і Access Now
Хакери, повʼязані із розвідкою Росії, у всьому світі атакують критиків Кремля фішинговими електронними листами
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідження організацій у сфері кібербезпеки Access Now та Citizen Lab.
За словами дослідників, фішингова кампанія є частиною широкомасштабної шпигунської операції в інтернеті. Вона триває в той час, коли Сполучені Штати Америки стежать за комп’ютерними мережами для запобігання кібератак проти президентських виборів 2024 року.
Згідно з даними звіту, хакери почали зламувати електронні пошти приблизно у 2022 році. Такі дії спрямовані на відомих російських опозиціонерів у вигнанні, американські аналітичні центри, політиків, науковців, співробітників некомерційних організацій США та ЄС, а також на медіа.
У матеріалі йдеться, деякі жертви хакерів, повʼязаних із розвідкою РФ, перебували у Росії, що "наражало їх на значний ризик". На думку дослідників, обʼєкти кібератак могли бути спеціально відібрані, аби отримати доступ до ширших мереж контактів.
Citizen Lab приписує хакерські атаки двом групам: хакерській організації РФ Cold River, яку західні розвідники пов'язують із ФСБ, та новій Coldwastrel, що допомагає російській розвідці.
Також акцентовано: однією з жертв хакерів став колишній посол США в Україні.
- Раніше російські хакери намагались здійснити скоординовану кібератаку на польську критичну інфраструктуру. Відповідні служби Польщі запобігли цьому.
- 20 липня США ввели санкції проти двох керівників російського кіберзлочинного угруповання Cyber Army of Russia Reborn: вони відповідальні за атаки проти об’єктів критичної інфраструктури по всьому світу.
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