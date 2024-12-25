"Це мало недолугий вигляд. Що він їсть?": ексчемпіон світу розкритикував Фʼюрі за вагу у бою з Усиком
Колишній чемпіон світу у другій легшій вазі Карл Фремптон розкритикував британця Тайсона Фʼюрі за його форму у реванші проти Олександра Усика
Про це повідомляє видання Independent.
"Я думаю, що він [Тайсон Фʼюрі] повинен був бути більш агресивним у бою. Я був розчарований його габаритами, вагою, з якою він вийшов на ринг. Він мав недолугий вигляд, якщо чесно. Через те, що він був настільки важким, він трохи передчасно видихнувся. Вважаю, що це було проблемою для нього", - заявив Карл Фремптон.
Колишній чемпіон світу у другій легшій вазі переконаний, що Фʼюрі повинен більше стежити за своїм харчуванням.
"Я знаю, що Ф'юрі важко тренується, багато спарингує, але що він їсть? Скільки калорій він споживає? Послухайте, люди різні. Деякі люди мають гарну фігуру і легко набирають форму, деякі мають атлетичну статуру і таке інше. Проте якщо ти важко тренуєшся двічі на день, підіймаєш вагу, бігаєш, спарингуєш і все інше, я не знаю, як ти можеш мати такий вигляд", - сказав Фремптон.
- 21 грудня в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі.
- Цю перемогу Усик присвятив своїй матері та матерям України.
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