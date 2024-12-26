На Балканах через снігопади є проблеми з електропостачанням
Сильні снігопади і вітер спричинили порушення транспортного сполучення та електропостачання в кількох балканських країнах
Про це повідомляє Euronews.
Боснію, Хорватію, Словенію, Сербію, Косово, Чорногорію та Північну Македонію охопили буревії.
У країнах регіону основні дороги замело снігом. Влада Боснії, Сербії та Хорватії заборонила рух важкого транспорту та обмежила рух на дорогах.
У Боснії 150 000 будинків знеструмлені через пошкодження ліній електропередачі. Це призвело до часткового порушення тепло- і водопостачання. Найбільше постраждали північно-західні та західні райони Боснії - є проблеми з питною водою. Школи закриті кілька днів.
Північно-західне місто Дрвар відрізане від світу: замело дороги і шосе, припинено залізничне сполучення. Міська влада оголосила надзвичайний стан.
У Хорватії, за даними Reuters, врятували 48 осіб із снігового полону у регіоні Ліка. У Словенії рятувальному вертольоту не вдалося дістатися до угорського туриста, який застряг в Альпах.
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