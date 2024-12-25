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Ексклюзив

Україна має асиметрично завдавати ударів по енергоінфраструктурі РФ, - військовий експерт Снєгирьов

Марина Клюєва
25 грудня, 2024 середа
22:00
Енергетика Енергетика

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що Україна має асиметрично наносити удари по енергетичній інфраструктурі на території РФ

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Чим може відповідати Україна: на мій погляд, ми маємо асиметрично наносити удари по енергетичній інфраструктурі на території держави-окупанта. У нас є і відповідно юридичні всі підстави, бо це законні цілі української сторони і моральне право. Причому, враховуючи той фактор, що в Росії важкі кліматичні умови - це перше. Повний колапс відповідно системи ЖКГ - це друге. І третє - практично повна відсутність системи ППО, що засвідчили сьогоднішні удари, блискавичні удари українських Сил оборони по стратегічних військових об’єктах на території Росії", - сказав він. 

Дмитро Снєгирьов вважає, що саме це може унеможливити подальші атаки на енергетичну інфраструктуру нашої країни.

"Але, на мій погляд і на моє переконання, щоб унеможливити подальший енергетичний терор з боку Росії ми маємо в першу чергу в пріоритеті мати можливість нанесення ударів по енергоструктурі країни-окупанта. Ми маємо викликати у них колапс, і відповідно соціальні заворушення. Москаля з барлоги можна витягнути на світ божий лиш за умови порожнього холодильника і відсутності елементарних, навіть для росіян, умов життєдіяльності. Тобто відсутність світла, води, тепла. Оце змусить Путіна, власне, змінити тактику дій щодо енергетичної інфраструктури України. На жаль, поки таких дій я не бачу, чому, для мене незрозуміло", - зазначив військовий експерт.

  • Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Війна з Росією
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