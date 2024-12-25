Зеленський звільнив посла України в Німеччині, - Bild

Про це пише Bild із посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Макеєв обіймав цю посаду із вересня 2022 року. Як зазначають у Bild, офіційно причина заміни Макеєва – регулярна ротація дипломатів, однак "за лаштунками все може бути інакше".

У виданні зауважили, що роботу Макеєва систематично і публічно критикував його попередник Андрій Мельник, який був послом у Берліні сім років.

"У дипломатичних колах кажуть, що Мельник не стримував критику і в кулуарах. Чи вплинуло це на рішення про звільнення Макеєва за нового міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, поки що незрозуміло", - додають у виданні.

За даними Bild, Макеєв залишиться у Берліні до лютого.

У виданні також додали, що за час його перебування на посаді посла Німеччина поставила Україні 121 бойовий танк і 140 БМП, а також безліч іншої зброї.