Зеленський звільнив посла України в Німеччині, - Bild
Президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Німеччині Олексія Макеєва. Його наступником може стати чинний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
Про це пише Bild із посиланням на джерела у дипломатичних колах.
Макеєв обіймав цю посаду із вересня 2022 року. Як зазначають у Bild, офіційно причина заміни Макеєва – регулярна ротація дипломатів, однак "за лаштунками все може бути інакше".
У виданні зауважили, що роботу Макеєва систематично і публічно критикував його попередник Андрій Мельник, який був послом у Берліні сім років.
"У дипломатичних колах кажуть, що Мельник не стримував критику і в кулуарах. Чи вплинуло це на рішення про звільнення Макеєва за нового міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, поки що незрозуміло", - додають у виданні.
За даними Bild, Макеєв залишиться у Берліні до лютого.
У виданні також додали, що за час його перебування на посаді посла Німеччина поставила Україні 121 бойовий танк і 140 БМП, а також безліч іншої зброї.
- Нагадаємо, що у суботу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський замінив українських послів на Багамських Островах, у Тринідаді і Тобаго, Китаї, Індонезії, Японії, Литві, Словенії та Руанді.
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