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На Донеччині рятувальники потрапили під ворожий артобстріл: пошкоджено автомобіль

Катерина Ганжа
25 грудня, 2024 середа
18:06
Війна з Росією

Поблизу Покровська, що на Донеччині, українські рятувальники потрапили під ворожий артобстріл, внаслідок чого зазнав пошкоджень оперативний автомобіль

Зміст

Про це повідомляє ДСНС України. 

"Під час виконання завдань за призначенням, поблизу Покровська, рятувальники приданого підрозділу ДСНС Київщини потрапили під артилерійський обстріл з боку ворога. Внаслідок обстрілу оперативний автомобіль зазнав пошкоджень", - Розповіли в ДСНС.

Фото: ДСНС України

Зазначається, що особовий склад не постраждав. 

  • 20 грудня сапери ДСНС потрапили під російський обстріл у Покровському районі Донецької області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено піротехнічний автомобіль.

 

Теги:
Новини
Україна
Донеччина
ДСНС
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