Сапери ДСНС потрапили під російський обстріл на Донеччині: пошкоджено піротехнічний автомобіль
У п’ятницю, 20 грудня, сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій потрапили під російський обстріл у Покровському районі Донецької області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено піротехнічний автомобіль
Про це повідомили в ДСНС України.
"Сьогодні, під час обстеження території піротехнічним розрахунком у Покровському районі, стався ворожий обстріл місця проведення робіт з розмінування. Осколками пошкоджений автомобіль саперів", - йдеться у повідомленні.
Фото: ДСНС України
Особовий склад не постраждав і зараз перебуває на безпечній відстані від зони ураження, додали в ДСНС.
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