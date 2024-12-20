Сапери ДСНС потрапили під російський обстріл на Донеччині: пошкоджено піротехнічний автомобіль

Про це повідомили в ДСНС України.

"Сьогодні, під час обстеження території піротехнічним розрахунком у Покровському районі, стався ворожий обстріл місця проведення робіт з розмінування. Осколками пошкоджений автомобіль саперів", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Особовий склад не постраждав і зараз перебуває на безпечній відстані від зони ураження, додали в ДСНС.