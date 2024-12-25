Майже все, що нас тригерить, має відношення до Міноборони, - ветеран війни Гудименко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Цей громадський орган не передбачає зарплат, посад, навіть великих повноважень - це консультативно-дорадчий орган. Але найкращу оцінку йому дав міністр оборони Рустем Умєров, який більше, ніж пів року разом зі своїм міністерством не давав відбутися виборам у цю раду. І більше ніж пів року вибори відкладали, переносили, журналісти ставили йому питання, він знову відповідав, що ось-ось і знову переносив. І я думаю, що це найкраща оцінка і потенційних можливостей цієї ради, і результатів її роботи", - вважає він.

Юрій Гудименко зауважив, що Міністерство оборони є дуже закритою структурою і потрапляння туди когось нового руйнує налагоджену систему, пов’язану з корупцією.

"Тому що Міноборони дуже закрите, там дуже багато всіх своїх, там дуже багато секретності, що логічно. Там дуже багато таємного, що теж логічно, але це створює таку кастовість, це створює систему такого кумівства і безвідповідальності, коли ти знаєш, що можеш спокійно робити, що завгодно, кум тебе прикриє. Потрапляння туди будь-кого нового, будь-кого зі сторони руйнує всю систему. Це як маленький отвір в підводному човні, через який тоне весь човен. І наше завдання прийти туди з нормальною командою з 15 людей, прийти туди, сформувати всю історію і почати працювати. Працювати два роки, показуючи результати цієї роботи - отаке завдання", - сказав ветеран війни.

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За його словами у Міноборони є рішення щодо покращення роботи, але їх блокують.

"Я бачу, як покращити роботу третини процесів, які відбуваються в Міноборони. До того ж частина цих рішень там вже є, їх просто блокують, вони просто лежать на столі і нікому особливо не потрібні. Ще у двох третинах будемо розбиратись, це не та відповідь, мабуть, яку дав би професійний політик, але це принаймні чесна відповідь. Будемо розбиратись командою, будемо працювати, вирішувати. Але я абсолютно точно знаю, що зараз робота Міноборони, хороша вони чи погана - будь-яка, вона торкається всіх в країні. І це не тільки питання щодо мін, снарядів, того, що ми втрачаємо міста, що нам не вистачає дронів", - вважає Юрій Гудименко.

Ветеран війни зазначив, що майже всі теми, які "тригерять" чи обговорюються у суспільстві, пов’язані з Міністерством оборони.

"Мобілізація ж - це ж також Міноборони, демобілізація тих, хто служив - це ж також Міноборони, робота ТЦК, хороша чи погана, - це теж Міноборони, призов в армію - Міноборони, шпиталі для поранених - Міноборони. Майже все, що нас тригерить, майже все, про що зараз говорять люди, майже все воно має відношення до Міноборони - пряме чи непряме. Навіть звільнення чи призначення командирів родів військ - це Міноборони. І відповідно, коли суспільство не знає, що там відбувається всередині, це просто неправильно і безвідповідально, суспільство має право знати принаймні ту частину, яка не є секретною, таємною і міжнародною, геополітично закритою", - додав він.