"Ідея підвищення військового збору економічно необґрунтована", - економіст Длігач про зростання податків

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Вся ця ідея підвищення військового збору економічно необґрунтована. Це крок назад в податковій реформі України. Були альтернативи, ми багато разів про це говорили, що найкращий підхід був би - підняття податків на споживання, а зовсім не на зарплати. Вже бізнес відреагував, з жовтня, коли стало відомо, що не уникнути такого підняття податків, почав скорочувати зарплати, принаймні офіційну їх частину, зупиняти інвестиційні проєкти. І, зрештою, ось ми маємо вже свіжі грудневі дані про те, що вчинив бізнес через подібні податкові зміни: 57% підприємців піднімають ціни на продукцію, 15% змушені скорочувати фонд заробітної плати, 15% переводять зарплати на ФОПи", - розповів він.

Андрій Длігач вважає, що підвищення податків може не реалізувати ті цілі, які ставило Міністерство фінансів України і Комітет ВР з фінансової та податкової політики, ба більше, може призвести до протилежного.

"Відповідно тінізація зарплат буде продовжуватися, ми говорили, що вона сягала 35% до такого підняття військового збору, зараз вона може сягнути 40 і навіть 45% за різним моделюванням. Тому це сподівання Міністерства фінансів і Комітету Верховної Ради з фінансової та податкової політики, що ми збільшимо надходження до державного бюджету, зрештою, можуть призвести до скорочення можливостей державного бюджету. Коли доведеться підіймати зарплати державним службовцям і працівникам державних підприємств, зрештою, це скоротить можливості державного бюджету", - зазначив співзасновник Центру економічного відновлення.

Про підвищення податків

Верховна Рада України 10 жовтня остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). При цьому нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що зміни до податкового кодексу набудуть чинності "заднім числом" – з 1 жовтня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 27 листопада сказав, що підвищення податків "заднім числом" не буде. Уже 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Документ набув чинності з 1 грудня.

Згодом, 4 грудня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня, а не з 1 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 грудня, підписав закон №9319, який серед іншого передбачає підвищені податки для ФОП з 1 січня.