Промоутер Ф'юрі зробив гучну заяву щодо завершення кар'єри британця після поразки від Усика

Про це повідомляє Boxing News 24/7.

"Якщо Тайсон хоче битися, він битиметься. Якщо не захоче, він все одно переможець. Якщо вони битимуться з Джошуа, то вони розпродадуть всі місця. Особисто я хочу, щоб це сталося, тільки якщо Тайсон цього захоче. Якщо він не хоче, то кого це хвилює? Цим хлопцям нічого доводити. У них видатні кар’єри. Вони блискуче представляли Велику Британію і були феноменальними бійцями. У них багато грошей в банку. Вони фінансово забезпечені. Їм більше не потрібно битися", - каже Френк Воррен.

За словами промоутера, якщо Тайсон Ф’юрі хоче завершити кар’єру, то може це зробити.

"Він вже одного разу завершив кар’єру і повернувся через три місяці. Він не зміг цього витримати. Якщо він вирішить завершити кар’єру, я повністю його підтримаю", - сказав промоутер Фʼюрі.