Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Промоутер Ф'юрі зробив гучну заяву щодо завершення кар'єри британця після поразки від Усика

Промоутер Ф'юрі зробив гучну заяву щодо завершення кар'єри британця після поразки від Усика

Влад Дідусь
25 грудня, 2024 середа
20:38
Спорт Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Фʼюрі, позитивно відреагував на інформацію щодо можливого завершення карʼєри британця

Зміст

Про це повідомляє Boxing News 24/7.

"Якщо Тайсон хоче битися, він битиметься. Якщо не захоче, він все одно переможець. Якщо вони битимуться з Джошуа, то вони розпродадуть всі місця. Особисто я хочу, щоб це сталося, тільки якщо Тайсон цього захоче. Якщо він не хоче, то кого це хвилює? Цим хлопцям нічого доводити. У них видатні кар’єри. Вони блискуче представляли Велику Британію і були феноменальними бійцями. У них багато грошей в банку. Вони фінансово забезпечені. Їм більше не потрібно битися", - каже Френк Воррен.

За словами промоутера, якщо Тайсон Ф’юрі хоче завершити кар’єру, то може це зробити. 

"Він вже одного разу завершив кар’єру і повернувся через три місяці. Він не зміг цього витримати. Якщо він вирішить завершити кар’єру, я повністю його підтримаю", - сказав промоутер Фʼюрі.

  • 21 грудня в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі.
Теги:
Новини
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Читайте також:
Василь Ломаченко
Автор Катерина Єсікова
23 грудня, 2024 понедiлок
"Дивіться в бік отців, які віддають славу Господу, а не людям, країні та державі": Ломаченко про вибір між ПЦУ і УПЦ МП
Путін
Автор Катерина Єсікова
24 грудня, 2024 вiвторок
Путін, імовірно, міг дати вказівку не захоплювати Покровськ, а зосередитися на просуванні відкритими територіями, - ISW
На фото біженці з України
Автор Юлія Юліна
24 грудня, 2024 вiвторок
МЗС відреагувало на матеріал El Pais про те, що Київ нібито вимагає зупинити допомогу українським біженцям у ЄС
Київ
-0.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.74
    Купівля 41.74
    Продаж 42.28
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
25 грудня
21:05
Ексклюзив
податки
"Ідея підвищення військового збору економічно необґрунтована", - економіст Длігач про зростання податків
20:59
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія черговий раз намагається розмивати недоторканість кордонів НАТО. Колонка Сергія Згурця
20:35
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російські командири відмовляються забирати тіла своїх загиблих солдатів після штурмів на Херсонщині, - Атеш
20:02
OPINION
Краса — один із найближчих синонімів буття
19:59
Ексклюзив
Юрій Гудименко
Майже все, що нас тригерить, має відношення до Міноборони, - ветеран війни Гудименко
19:39
Оновлено
У Казахстані розбився пасажирський літак рейсом з Баку до Грозного: У ЦПД заявили, що його вразив російський ЗРК
19:34
Володимир Зеленський
Зеленський на Хануку запалив святкові свічки на подарованій президентом Аргентини Мілеєм менорі
19:15
Війна з Росією, ЗСУ
"Атакують безперестанку, ніби таргани": аналітики DeepState розповіли про ситуацію північніше Курахового
19:05
Олексій Макеєв
Зеленський звільнив посла України в Німеччині, - Bild
18:58
Оновлено
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня: кількість постраждалих зросла до 17, один чоловік загинув
18:55
путін
У РФ змушені визнати, що применшували масштаби катастрофи через аварію танкерів у Керченській протоці, - ЦПД
18:27
Кіт Келлог
"США налаштовані на встановлення миру": спецпредставник Трампа відреагував на масований удар РФ по Україні на Різдво
18:18
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
"Це мало недолугий вигляд. Що він їсть?": ексчемпіон світу розкритикував Фʼюрі за вагу у бою з Усиком
18:06
На Донеччині рятувальники потрапили під ворожий артобстріл: пошкоджено автомобіль
18:04
VPN-сервіс
На ТОТ України не працюють YouTube і частина сервісів VPN
18:03
OPINION
Допомога Заходу під питанням. Що слід робити?
17:38
світло
Одна та півтори черги: Укренерго оприлюднило графік вимкнень світла на 26 грудня
17:33
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія окупувала Новооленівку та Сторожеве на Донеччині, - DeepState
17:20
Фінляндія
У Фінляндії заявили про несправність підводного електрокабелю з Естонією
17:13
У Києві затримали ексначальника Одеського ТЦК, який після внесення застави планував втекти за кордон
16:59
Ексклюзив
Джо Байден
"Встигають виділити ще 2,8 млрд": Defense Express про допомогу, яку адміністрація Байдена може виділити Україні до приходу Трампа
16:49
Україна Японія
Японія надасть Україні $3 млрд від заморожених активів РФ
16:33
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 128 боєзіткнень: на Покровському напрямку ворог 35 разів атакував українські позиції
16:30
телефон
Шахраї розсилали українцям фейкові повідомлення про "заборгованість" перед "Новою поштою"
16:08
Херсонська область
Росіяни обстріляли Інженерне на Херсонщині: поранено чоловіка
16:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:02
OPINION
Чи потрібні Україні нові громадяни
15:58
тюрма
Шестеро жителів ТОТ Донеччини, які воювали проти ЗСУ, отримали по 15 років за ґратами
15:27
ракета Х-59
У Харкові ракета РФ упала на приватне подвірʼя й не розірвалася
15:13
Покровськ
У Покровську залишаються 7,5 тис. людей, а в Часовому Яру - 249
15:04
Оновлено
Молдова
Під час обстрілу України російська ракета порушила повітряний простір Молдови. У Румунії проліт ракет не фіксували
14:56
На фронті загинув письменник та військовий Олексій Безпальцев
14:54
Папа Римський
Папа Римський у різдвяному посланні закликав Україну та РФ до переговорів
14:49
храм преподобної Параскеви Сербської
Цьогоріч 218 релігійних громад перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України
14:38
Оригінальний будинок, використаний у фільмі "Сам удома", розташований у передмісті Віннетка, штат Іллінойс
Режисер "Сам удома" Кріс Коламбус розповів, де працювали батьки Кевіна, щоб купити такий будинок
14:34
Реджеп Тайїп Ердоган
Турецький лідер Ердоган привітав Кавелашвілі з "обранням" на пост президента Грузії
14:23
Свідчення незламності традицій: у Києві розпочався різдвяний хід
14:23
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони, необхідні для членства України в ОЕСР
14:08
На фото: Монатік
Monatik утретє став батьком
14:03
OPINION
Ми не мали у своєму історичному анамнезі незалежного життя
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV