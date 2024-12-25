Промоутер Ф'юрі зробив гучну заяву щодо завершення кар'єри британця після поразки від Усика
Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Фʼюрі, позитивно відреагував на інформацію щодо можливого завершення карʼєри британця
Про це повідомляє Boxing News 24/7.
"Якщо Тайсон хоче битися, він битиметься. Якщо не захоче, він все одно переможець. Якщо вони битимуться з Джошуа, то вони розпродадуть всі місця. Особисто я хочу, щоб це сталося, тільки якщо Тайсон цього захоче. Якщо він не хоче, то кого це хвилює? Цим хлопцям нічого доводити. У них видатні кар’єри. Вони блискуче представляли Велику Британію і були феноменальними бійцями. У них багато грошей в банку. Вони фінансово забезпечені. Їм більше не потрібно битися", - каже Френк Воррен.
За словами промоутера, якщо Тайсон Ф’юрі хоче завершити кар’єру, то може це зробити.
"Він вже одного разу завершив кар’єру і повернувся через три місяці. Він не зміг цього витримати. Якщо він вирішить завершити кар’єру, я повністю його підтримаю", - сказав промоутер Фʼюрі.
- 21 грудня в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі.
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