У ВР зареєстрували законопроєкт, який примусить виробників вказувати ціну за 1 л та кг

Картка відповідного законопроєкту з'явилася на сайті Ради.

Автори пропонують внести зміни до закону "Про захист прав споживачів" з метою вдосконалення інформування споживачів про ціни на товари. Зокрема, як вказав один з ініціаторів нардеп Дмитро Гурін, виробників хочуть змусити вказувати на цінниках не лише вартість товару, відповідно до місткості тари, а й писати ціну за літр або кілограм.

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Крім того, законопроєкт імплементує "Директиву 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Європейської Ради про захист прав споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам".