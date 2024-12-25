У ВР зареєстрували законопроєкт, який примусить виробників вказувати ціну за 1 л та кг
У Верховній Раді у середу, 25 грудня, зареєстрували законопроєкт щодо змін до закону "Про захист прав споживачів": виробників хочуть примусити вказувати ціну за літр та кілограм
Картка відповідного законопроєкту з'явилася на сайті Ради.
Автори пропонують внести зміни до закону "Про захист прав споживачів" з метою вдосконалення інформування споживачів про ціни на товари. Зокрема, як вказав один з ініціаторів нардеп Дмитро Гурін, виробників хочуть змусити вказувати на цінниках не лише вартість товару, відповідно до місткості тари, а й писати ціну за літр або кілограм.
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Крім того, законопроєкт імплементує "Директиву 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Європейської Ради про захист прав споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам".
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