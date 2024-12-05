Продажі українських продуктів зросли на 9,5% після запуску "Нацкешбеку"

Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на дослідження Асоціації ритейлерів України та аналітичної компанії Num8erz.

Продажі українських продовольчих товарів після запуску Нацкешбеку зросли на 9,5% (в одиницях), а гривневий виторг - на 4% у порівнянні з двома місяцями до дії програми й аналогічним періодом 2023 року.

Згідно з дослідженням, найбільший приріст покупок українських товарів спостерігається в категоріях продуктів із коротким терміном придатності (молочні продукти, хліб та м’ясо) — на 10,6%.

"Продажі місцевих товарів збільшуються за рахунок середнього і дешевого сегмента імпортних товарів. До прикладу, перетікання попиту з імпортних товарів до українських у категоріях "молочні продукти" та "кондитерські вироби" склало 12%", - йдеться в матеріалі.

Також дослідження показало, що Нацкешбек мав більший вплив на категорії споживачів "чутливих до цін" або "скоріше чутливих" - вони збільшили витрати на вітчизняні товари на 9,4%.

Водночас стало більше людей, у кошиках яких товари, зроблені в Україні, становлять понад 50%. Так, на 30% стало більше споживачів, які купують 75-100% українських товарів, і на 19% більше тих, у кого ця частка становить 50-75%.

Для аналізу використовували інформацію 700 магазинів на території України.